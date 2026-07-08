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Đại học Y Dược TP.HCM công bố mức điểm sàn

Thứ Tư, 17:51, 08/07/2026
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VOV.VN - Đại học Y Dược TP.HCM công bố mức điểm sàn năm 2026, cao nhất là ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt với 23 điểm.

Chiều 8/7, Đại học Y Dược TP.HCM đã công bố mức điểm sàn cho 18 ngành đào tạo, mức sàn thấp nhất là ngành Tâm lý học, Y tế công cộng và công tác xã hội với 17 điểm.

Các tổ hợp xét tuyển bao gồm A00, B08, D01 và D07, B00. 

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Mức điểm sàn của trường Đại học Y Dược TP.HCM năm 2026   

Đại học này cũng công bố mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển trong cùng một ngành theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 để xét tuyển.

Cụ thể, tổ hợp B00 là tổ hợp gốc. Trong cùng 1 ngành, mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp A00 được xác định bằng điểm trúng tuyển của tổ hợp B00, 3 tổ hợp B08, D01 và D07 được xác định thấp hơn điểm trúng tuyển của tổ hợp B00 là 1,5 điểm.

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề trình độ đại học năm 2026, trong đó ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt có mức điểm sàn cao nhất là 22 điểm, áp dụng đối với thí sinh đăng ký xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Đại học Y Dược TP.HCM trước đó cũng công bố mức học phí năm học 2026-2027 dao động từ 30-90 triệu đồng/năm học.

Ngành cao nhất là Răng - Hàm - Mặt với 90 triệu đồng/năm, tiếp đến là Y khoa với 88 triệu đồng/năm. 

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
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