Điểm sàn 23 trường quân đội: Học viện Khoa học quân sự lấy cao nhất 25 điểm

Theo công bố của Ban Tuyển sinh quân sự, Học viện Khoa học quân sự yêu cầu thí sinh nam đạt tối thiểu 18 điểm để được xét tuyển, trong khi thí sinh nữ phải đạt từ 25 điểm - mức cao nhất toàn khối.

Đứng tiếp theo là Học viện Kỹ thuật quân sự với điểm sàn 19 điểm đối với thí sinh nam và 21 điểm đối với thí sinh nữ.

Trong khối trường sĩ quan, Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp có điểm sàn thấp nhất là 17 điểm, áp dụng đối với thí sinh khu vực phía Nam, bằng với mức sàn của các trường cao đẳng.

Bảng điểm sàn của các trường quân đội năm 2026

Năm 2026, 23 trường quân đội tuyển 5.420 chỉ tiêu đại học, tăng hơn 1.000 chỉ tiêu so với năm ngoái và là mức cao nhất trong 5 năm qua. Đến nay, 72 thí sinh đã trúng tuyển thẳng vào khối trường này.

Ngoài xét tuyển thẳng, thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bằng ba phương thức khác gồm: xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM; xét điểm thi đánh giá năng lực QDA của Bộ Quốc phòng; hoặc xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Theo kế hoạch, các trường quân đội sẽ nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 17 đến 25/7.

Năm ngoái, điểm chuẩn cao nhất của khối trường quân đội là 30 điểm, áp dụng đối với thí sinh nữ xét tuyển vào ngành Quan hệ quốc tế của Học viện Khoa học quân sự và ngành Y khoa của Học viện Quân y.

Ngoài ra, 15 trường thuộc Bộ Quốc phòng tuyển hơn 3.880 sinh viên, học viên hệ dân sự từ bậc cử nhân đến tiến sĩ.