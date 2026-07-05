Nhiều trường đại học công bố điểm sàn xét tuyển

Trong số các trường đại học đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, mức điểm dao động từ 15-25 điểm, tùy từng trường và từng nhóm ngành.

Ở nhóm có điểm sàn cao, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội dẫn đầu với mức từ 19-25 điểm, tùy ngành đào tạo, trong đó, một số ngành có yêu cầu cao đạt ngưỡng 25 điểm.

Một số trường khác cũng quy định điểm sàn từ 20-24 điểm gồm trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Bách khoa Hà Nội…

Hiện 3 trường có mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển thấp nhất là Trường Đại học Gia Định, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung và Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương, cùng lấy từ 15 điểm. Đây cũng là ngưỡng điểm tối thiểu để thí sinh được đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thí sinh và phụ huynh tham gia tư vấn tuyển sinh, tìm hiểu thông tin.

PGS-TS Nguyễn Phú Khánh, Phó Tổng Giám đốc Đại học Phenikaa cho biết, mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển của trường cao nhất là 24 điểm, áp dụng với các chương trình đào tạo tài năng theo đề án của Chính phủ.

"Thí sinh muốn lựa chọn vào ngành tài năng này bằng bất kỳ phương thức nào thì các em cũng đều phải có điểm thi trung học phổ thông trên 24 điểm. Lý do chúng tôi lựa chọn mức điểm chuẩn 24 bởi vì căn cứ trên phổ điểm của Bộ Giáo dục Đào tạo cũng như rên tệp khách hàng, phổ lựa chọn của Đại học Phenikaa", ông Khánh thông tin.

Cùng với thông báo mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển, các cơ sở giáo dục đại học cũng công bố bảng quy đổi điểm tương đương giữa điểm thi tốt nghiệp và các phương thức khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tuy nhiên, lãnh đạo các trường đại học đều khẳng định, ngưỡng điểm sàn mà các trường đưa ra chỉ là ngưỡng điểm tối thiểu mà các trường nhận nhận hồ xét tuyển, không phải là điểm chuẩn trúng tuyển.

Thí sinh được giới thiệu cặn kẽ về ngành học, điểm chuẩn các năm trước.

PGS. TS Bùi Đức Thọ, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, điểm chuẩn trúng tuyển thực tế sẽ cao hơn điểm sàn, đây là điều thí sinh cần lưu ý: "Sau khi trường phân tích phổ điểm về kết quả thi THPT cũng như các nguyện vọng đã đăng ký vào Đại học Kinh tế quốc dân thì nhà trường đã thông qua điểm đảm bảo chất lượng năm 2026 là 22 điểm và qua phân tích đánh giá phổ điểm vào Kinh tế Quốc dân sẽ trong khoảng từ 23-28,5 tương đương như năm 2025".

Theo các chuyên gia, đây là thời điểm đặc biệt với hàng triệu thí sinh bởi các em sẽ phải đưa ra quyết định quan trọng: Lựa chọn và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng. Các em cần bình tĩnh, phân tích kết quả, tham khảo thông tin chính thống từ các cơ sở giáo dục, từ Bộ Giáo dục và Đào tạo để có lựa chọn phù hợp.

"Các em nên chọn ngành trước, chọn trường sau. Bởi vì ngành nghề sẽ là những sở thích, sở trường của mình, gắn với mình suốt cả cuộc đời. Những ngành hot hiện nay nhưng chưa chắc mấy năm nữa có thể vẫn hot như vậy. Ngoài ra, các em cần lựa chọn những lĩnh vực mà hiện nay Chính phủ, Nhà nước đang ưu tiên như STEM, khoa học cơ bản, khoa học kĩ thuật và liên quan đến công nghệ chiến lược", PGS.TS Trần Xuân Trường, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất lưu ý.

Với các thí sinh, việc lựa chọn đúng ngành đúng trường và sắp xếp nguyện vọng hợp lý sẽ góp phần mở ra cánh cửa phù hợp nhất cho chặng đường học tập và nghề nghiệp phía trước.

Các chuyên gia cũng lưu ý, dù tham gia xét tuyển bằng bất kỳ phương thức nào như xét học bạ, chứng chỉ quốc tế hay kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn phải đăng ký nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo đúng thời gian quy định. Nếu không thực hiện bước này, kết quả đủ điều kiện trúng tuyển theo các phương thức riêng sẽ không được công nhận để xét tuyển chính thức.