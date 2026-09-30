English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đài Khí tượng thủy văn Nghệ An lý giải vụ sét đánh người phụ nữ giữa đô thị Vinh

Thứ Tư, 11:17, 30/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vụ sét đánh xảy ra tại đô thị Vinh, tỉnh Nghệ An ngày 25/9 khiến một phụ nữ đi xe máy bị thương, làm nhiều người lo lắng. Theo Đài Khí tượng thủy văn Nghệ An, đây không phải hiện tượng bất thường trong điều kiện thời tiết giao mùa, song cho thấy mức độ nguy hiểm của dông sét ngay cả tại khu vực đô thị.

Trưa 25/9, mưa to kèm dông sét xảy ra tại đô thị Vinh, tỉnh Nghệ An. Một phụ nữ đi xe máy qua khu vực vòng xuyến Hải Quan bất ngờ ngã gục xuống đường sau tiếng sét lớn, phải nhập viện cấp cứu.

Video hiện trường sét đánh tại đô thị Vinh ngày 25/9/2026. Nạn nhân là bà H.T.H. (47 tuổi, trú khối Vinh Tân 8, phường Trường Vinh) điều khiển xe máy lưu thông từ đường Trường Thi đi đường Nguyễn Phong Sắc. Khi đến khu vực vòng xuyến Hải Quan, một luồng sét bất ngờ đánh xuống gần vị trí xe máy của bà H., khiến bà H. ngã gục xuống lòng đường.

Hình ảnh từ camera hành trình của ô tô di chuyển phía sau ghi lại khoảnh khắc ánh sét chói lòa kèm tiếng nổ lớn. Người dân sau đó đã hỗ trợ đưa bà H. đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị bỏng vùng tay và chấn thương vùng đầu. Sự việc khiến nhiều người dân lo lắng khi phải lưu thông ngoài đường trong điều kiện mưa dông.

Chị Trần Thị Hoài, trú phường Trường Vinh, cho biết do đặc thù công việc, chị thường xuyên phải di chuyển ngoài đường dù nắng hay mưa. Tuy nhiên, từ khi xảy ra vụ sét đánh tại vòng xuyến Hải Quan, chị đã hạn chế đi lại khi trời mưa to vì lo ngại mất an toàn.

“Từ hôm nghe tin sét đánh tại vòng xuyến Hải Quan, tôi thực sự lo lắng cho sự an toàn của bản thân. Đi xe máy, ô tô, cầm sắt thép trong điều kiện mưa gió, sấm sét bất ngờ, rất bị động”, chị Nguyễn Thị Thủy, trú phường Vinh Hưng, chia sẻ.

Dai khi tuong thuy van nghe an ly giai vu set danh nguoi phu nu giua do thi vinh hinh anh 1
Dự báo viên Đài Khí tượng thủy văn Nghệ An đang phân tích dự báo thời tiết hằng ngày. 

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, ông Tăng Văn An, Phó Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Nghệ An, cho biết hiện tượng sét đánh tại đô thị Vinh không có gì bất thường. Trên thực tế, khu vực thành phố Vinh cũ từng xảy ra nhiều vụ sét đánh, có trường hợp sét đánh gây cháy trạm biến áp.

Theo ông An, vào các thời điểm giao mùa, thường từ tháng 3 đến tháng 5 hoặc tháng 9 đến tháng 10, sự giao tranh giữa hai khối khí nóng ẩm và lạnh khô làm khí quyển trở nên bất ổn định. Không khí nóng ẩm bị đẩy lên cao, hình thành các vùng mây dông phát triển mạnh. Trong mây dông, các hạt nước va chạm, cọ xát mạnh, tạo ra các điện tích trái dấu ở phần trên và phần dưới của đám mây. Khi điện tích tích tụ đủ lớn sẽ xảy ra hiện tượng phóng điện, thường gọi là sét.

“Sét có thể phóng điện giữa các đám mây hoặc từ mây xuống mặt đất, gây nguy hiểm cho con người và công trình. Hiện tượng này có thể xảy ra ở bất cứ đâu, kể cả tại khu vực đô thị”, ông An nói.

Về vụ việc tại vòng xuyến Hải Quan, ông An cho biết ngày 25/9, Nghệ An và khu vực thành phố Vinh cũ có mưa dông, sấm sét do ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường xuống phía Nam. Đây là hình thế thuận lợi để mây dông phát triển và xảy ra phóng điện.

Theo ông An, vòng xuyến là khu vực khá thoáng; người điều khiển xe máy ở vị trí cao hơn mặt đường, trong khi điều kiện mưa ướt có thể làm tăng khả năng dẫn điện. Vụ việc cho thấy dông sét luôn tiềm ẩn nguy hiểm, ngay cả tại khu vực đông dân cư.

Trước tâm lý lo lắng của người dân, Phó Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Nghệ An khuyến cáo không nên quá hoang mang nhưng tuyệt đối không chủ quan. Người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo thời tiết nguy hiểm từ nguồn chính thống; khi xuất hiện dấu hiệu dông sét cần hạn chế hoạt động ngoài trời, chủ động tìm nơi trú ẩn an toàn, không chờ đến khi mưa lớn mới tránh trú.

Khi đang lưu thông mà xảy ra dông sét, người dân nên dừng xe và vào nhà kiên cố hoặc ô tô đóng kín cửa. Không trú dưới gốc cây, cột điện, biển quảng cáo hoặc mái che tạm; tránh các khu vực trống trải, cầu, nơi ngập nước. Người dân cũng không nên tụ tập thành nhóm, hạn chế sử dụng điện thoại và cầm các vật kim loại dài khi ở ngoài trời.

Sau tiếng sấm cuối cùng, cần chờ khoảng 30 phút mới tiếp tục di chuyển. Nếu phát hiện người bị sét đánh, có thể chạm vào nạn nhân để cấp cứu, nhanh chóng gọi 115; thực hiện ép tim ngoài lồng ngực và hô hấp nhân tạo nếu cần thiết.

Liên quan ý kiến cho rằng sét đánh giữa đô thị có thể do cột thu lôi chống sét gặp vấn đề hoặc hoạt động không hiệu quả, ông Tăng Văn An cho rằng không thể kết luận như vậy.

“Cột thu lôi không phải là thiết bị hút hết sét trong cả khu vực. Hệ thống này được thiết kế để bảo vệ một công trình cụ thể và không gian xung quanh công trình đó. Sét vẫn có thể đánh xuống khu vực lân cận, kể cả khi cột thu lôi hoạt động tốt”, ông An cho biết.

Theo ông An, việc hệ thống chống sét tại các công trình xung quanh có đạt tiêu chuẩn hay không cần được cơ quan chuyên môn kiểm tra thực tế mới có thể kết luận.

 

Bá Thăng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Sét đánh làm một người tử vong, hơn 24.600 khách hàng mất điện
Sét đánh làm một người tử vong, hơn 24.600 khách hàng mất điện

VOV.VN - Mưa giông kèm sấm sét xảy ra tại tỉnh Quảng Trị làm 8 tuyến đường dây hạ thế bị ảnh hưởng, hơn 24.600 khách hàng mất điện.

Sét đánh làm một người tử vong, hơn 24.600 khách hàng mất điện

Sét đánh làm một người tử vong, hơn 24.600 khách hàng mất điện

VOV.VN - Mưa giông kèm sấm sét xảy ra tại tỉnh Quảng Trị làm 8 tuyến đường dây hạ thế bị ảnh hưởng, hơn 24.600 khách hàng mất điện.

Sét đánh tử vong một người đàn ông ở Hà Nội, bác tin 4 người thiệt mạng
Sét đánh tử vong một người đàn ông ở Hà Nội, bác tin 4 người thiệt mạng

VOV.VN - Sét đánh tử vong một người đàn ông tại thôn Thụy Ứng, xã Thường Tín, TP Hà Nội. Chính quyền địa phương bác thông tin trên mạng xã hội cho rằng có 4 người tử vong do sét đánh.

Sét đánh tử vong một người đàn ông ở Hà Nội, bác tin 4 người thiệt mạng

Sét đánh tử vong một người đàn ông ở Hà Nội, bác tin 4 người thiệt mạng

VOV.VN - Sét đánh tử vong một người đàn ông tại thôn Thụy Ứng, xã Thường Tín, TP Hà Nội. Chính quyền địa phương bác thông tin trên mạng xã hội cho rằng có 4 người tử vong do sét đánh.

Sét đánh trúng hồ nuôi làm 3 tấn cá lóc chết hàng loạt
Sét đánh trúng hồ nuôi làm 3 tấn cá lóc chết hàng loạt

VOV.VN - Trong cơn mưa giông, tia sét đã đánh trúng 1 hồ cá lóc của người dân ở xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cũ) làm hơn 3 tấn cá chết và thoi thóp, gây nhiều thiệt hại.

Sét đánh trúng hồ nuôi làm 3 tấn cá lóc chết hàng loạt

Sét đánh trúng hồ nuôi làm 3 tấn cá lóc chết hàng loạt

VOV.VN - Trong cơn mưa giông, tia sét đã đánh trúng 1 hồ cá lóc của người dân ở xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cũ) làm hơn 3 tấn cá chết và thoi thóp, gây nhiều thiệt hại.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục