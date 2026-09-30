Đài Khí tượng thủy văn Nghệ An lý giải vụ sét đánh người phụ nữ giữa đô thị Vinh

Trưa 25/9, mưa to kèm dông sét xảy ra tại đô thị Vinh, tỉnh Nghệ An. Một phụ nữ đi xe máy qua khu vực vòng xuyến Hải Quan bất ngờ ngã gục xuống đường sau tiếng sét lớn, phải nhập viện cấp cứu.

Video hiện trường sét đánh tại đô thị Vinh ngày 25/9/2026. Nạn nhân là bà H.T.H. (47 tuổi, trú khối Vinh Tân 8, phường Trường Vinh) điều khiển xe máy lưu thông từ đường Trường Thi đi đường Nguyễn Phong Sắc. Khi đến khu vực vòng xuyến Hải Quan, một luồng sét bất ngờ đánh xuống gần vị trí xe máy của bà H., khiến bà H. ngã gục xuống lòng đường.

Hình ảnh từ camera hành trình của ô tô di chuyển phía sau ghi lại khoảnh khắc ánh sét chói lòa kèm tiếng nổ lớn. Người dân sau đó đã hỗ trợ đưa bà H. đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị bỏng vùng tay và chấn thương vùng đầu. Sự việc khiến nhiều người dân lo lắng khi phải lưu thông ngoài đường trong điều kiện mưa dông.

Chị Trần Thị Hoài, trú phường Trường Vinh, cho biết do đặc thù công việc, chị thường xuyên phải di chuyển ngoài đường dù nắng hay mưa. Tuy nhiên, từ khi xảy ra vụ sét đánh tại vòng xuyến Hải Quan, chị đã hạn chế đi lại khi trời mưa to vì lo ngại mất an toàn.

“Từ hôm nghe tin sét đánh tại vòng xuyến Hải Quan, tôi thực sự lo lắng cho sự an toàn của bản thân. Đi xe máy, ô tô, cầm sắt thép trong điều kiện mưa gió, sấm sét bất ngờ, rất bị động”, chị Nguyễn Thị Thủy, trú phường Vinh Hưng, chia sẻ.

Dự báo viên Đài Khí tượng thủy văn Nghệ An đang phân tích dự báo thời tiết hằng ngày.

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, ông Tăng Văn An, Phó Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Nghệ An, cho biết hiện tượng sét đánh tại đô thị Vinh không có gì bất thường. Trên thực tế, khu vực thành phố Vinh cũ từng xảy ra nhiều vụ sét đánh, có trường hợp sét đánh gây cháy trạm biến áp.

Theo ông An, vào các thời điểm giao mùa, thường từ tháng 3 đến tháng 5 hoặc tháng 9 đến tháng 10, sự giao tranh giữa hai khối khí nóng ẩm và lạnh khô làm khí quyển trở nên bất ổn định. Không khí nóng ẩm bị đẩy lên cao, hình thành các vùng mây dông phát triển mạnh. Trong mây dông, các hạt nước va chạm, cọ xát mạnh, tạo ra các điện tích trái dấu ở phần trên và phần dưới của đám mây. Khi điện tích tích tụ đủ lớn sẽ xảy ra hiện tượng phóng điện, thường gọi là sét.

“Sét có thể phóng điện giữa các đám mây hoặc từ mây xuống mặt đất, gây nguy hiểm cho con người và công trình. Hiện tượng này có thể xảy ra ở bất cứ đâu, kể cả tại khu vực đô thị”, ông An nói.

Về vụ việc tại vòng xuyến Hải Quan, ông An cho biết ngày 25/9, Nghệ An và khu vực thành phố Vinh cũ có mưa dông, sấm sét do ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường xuống phía Nam. Đây là hình thế thuận lợi để mây dông phát triển và xảy ra phóng điện.

Theo ông An, vòng xuyến là khu vực khá thoáng; người điều khiển xe máy ở vị trí cao hơn mặt đường, trong khi điều kiện mưa ướt có thể làm tăng khả năng dẫn điện. Vụ việc cho thấy dông sét luôn tiềm ẩn nguy hiểm, ngay cả tại khu vực đông dân cư.

Trước tâm lý lo lắng của người dân, Phó Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Nghệ An khuyến cáo không nên quá hoang mang nhưng tuyệt đối không chủ quan. Người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo thời tiết nguy hiểm từ nguồn chính thống; khi xuất hiện dấu hiệu dông sét cần hạn chế hoạt động ngoài trời, chủ động tìm nơi trú ẩn an toàn, không chờ đến khi mưa lớn mới tránh trú.

Khi đang lưu thông mà xảy ra dông sét, người dân nên dừng xe và vào nhà kiên cố hoặc ô tô đóng kín cửa. Không trú dưới gốc cây, cột điện, biển quảng cáo hoặc mái che tạm; tránh các khu vực trống trải, cầu, nơi ngập nước. Người dân cũng không nên tụ tập thành nhóm, hạn chế sử dụng điện thoại và cầm các vật kim loại dài khi ở ngoài trời.

Sau tiếng sấm cuối cùng, cần chờ khoảng 30 phút mới tiếp tục di chuyển. Nếu phát hiện người bị sét đánh, có thể chạm vào nạn nhân để cấp cứu, nhanh chóng gọi 115; thực hiện ép tim ngoài lồng ngực và hô hấp nhân tạo nếu cần thiết.

Liên quan ý kiến cho rằng sét đánh giữa đô thị có thể do cột thu lôi chống sét gặp vấn đề hoặc hoạt động không hiệu quả, ông Tăng Văn An cho rằng không thể kết luận như vậy.

“Cột thu lôi không phải là thiết bị hút hết sét trong cả khu vực. Hệ thống này được thiết kế để bảo vệ một công trình cụ thể và không gian xung quanh công trình đó. Sét vẫn có thể đánh xuống khu vực lân cận, kể cả khi cột thu lôi hoạt động tốt”, ông An cho biết.

Theo ông An, việc hệ thống chống sét tại các công trình xung quanh có đạt tiêu chuẩn hay không cần được cơ quan chuyên môn kiểm tra thực tế mới có thể kết luận.