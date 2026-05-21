Đài Tiếng nói Việt Nam làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên

Thứ Năm, 16:20, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều nay, 21/5, tại trụ sở Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), 58 Quán Sứ, Hà Nội, Phó Tổng giám đốc VOV Vũ Hải Quang đã chủ trì buổi làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên về công tác phối hợp tuyên truyền.

Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Vũ Hải Quang cho biết, Đài TNVN sẽ tiếp tục phối hợp với tỉnh Thái Nguyên, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Thái Nguyên trên các kênh phát thanh và nền tảng số của của Đài.

Đài Tiếng nói Việt Nam làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên

Tại buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên, bà Đỗ Thị Minh Hoa đã thông tin những kết quả mà tỉnh Thái Nguyên đạt được sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp: Tăng trưởng kinh tế đạt 8,55%; thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) dẫn đầu cả nước; chỉ số cải cách hành chính nằm trong top đầu toàn quốc; Hơn 70% người dân đánh giá chính quyền địa phương họa động khá tốt…

Bà Đỗ Thị Minh Hoa cũng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của Đài Tiếng nói Việt Nam trong thông tin tuyên truyền các thành tựu này, cũng như quảng bá, lan tỏa hình ảnh đất và người Thái Nguyên đến đông đảo thính giả trong và ngoài nước.                

Thay mặt lãnh đạo Đảng ủy và lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Tổng giám đốc Đài TNVN Vũ Hải Quang bày tỏ ấn tượng trước sự bứt phá của Thái Nguyên trong giai đoạn mới; khẳng định, Đài TNVN luôn trân trọng những tình cảm đặc biệt mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Thái Nguyên dành cho Đài TNVN trước đây cũng như hiện nay. Đồng thời tin tưởng, với mối quan hệ gắn bó từ trong lịch sử, mối quan hệ hợp tác giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và tỉnh Thái Nguyên sẽ ngày càng phát triển, bền vững.

Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Vũ Hải Quang phát biểu.

Về công tác phối hợp tuyên truyền trong thời gian tới, ông Vũ Hải Quang cho biết: "Hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ với nhau, tập trung tuyên truyền một cách đậm nét về các chủ trương, chính sách lớn và các cái mục tiêu đột phá của Thái Nguyên trong quá trình phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Quảng bá hình ảnh, rồi giá trị văn hóa, lịch sử, các vùng ATK của Thái Nguyên ra thế giới và công chúng ở trong cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài. Phối hợp chặt chẽ trong định hướng dư luận, để đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái để bảo vệ cái nền tảng tư tưởng của Đảng. Vừa truyền tải chính sách của tỉnh đến với người dân, rồi vừa lắng nghe, phản ánh cái tâm tư, nguyện vọng một cách chính đáng của nhân dân đến với cấp ủy và chính quyền địa phương".

Hà Thảo/VOV1
Đoàn Câu lạc bộ Nhà báo Campuchia thăm và làm việc tại VOV

VOV.VN - Ngày 12/5, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch thường trực Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Trưởng ban Thư ký biên tập Đồng Mạnh Hùng, đã tiếp và làm việc với Đoàn Câu lạc bộ Nhà báo Campuchia do ông Puy Kea - Chủ tịch Câu lạc bộ, làm trưởng đoàn.

Sau phản ánh của VOV, bãi xe tải trong khu dân cư ở TP.HCM buộc ngưng hoạt động

VOV.VN - Ngày 30/4, UBND phường Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) nay thuộc TP.HCM cho biết, bãi xe container, xe đầu kéo tồn tại trong khu dân cư gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường, ảnh hướng chất lượng cuộc sống người dân mà VOV phản ánh đã buộc ngưng hoạt động.

VOV sẽ phát sóng chương trình an ninh tiếng Mông “Bình yên cho bản làng"

VOV.VN - Chiều 29/4, Cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã làm việc với UBND tỉnh Lào Cai về việc phối hợp các nội dung liên quan đến phát sóng thử nghiệm Chương trình phát thanh an ninh tiếng Mông “Bình yên cho bản làng”.

