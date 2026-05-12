Đoàn Câu lạc bộ Nhà báo Campuchia thăm và làm việc tại VOV

Phát biểu tại buổi tiếp, ông Đồng Mạnh Hùng bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp đoàn nhà báo Campuchia đến thăm và làm việc tại VOV. Theo ông, mối quan hệ gắn bó giữa VOV và nhân dân Campuchia đã được vun đắp từ nhiều thập kỷ trước. Từ năm 1957, chương trình tiếng Khmer của VOV đã được phát sóng đều đặn và đến nay vẫn nhận được nhiều thư từ, email phản hồi của thính giả Campuchia.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đinh Trung

Giới thiệu về quá trình phát triển của Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Đồng Mạnh Hùng cho biết Đài ra đời năm 1945, hiện có khoảng 2.000 cán bộ, viên chức và người lao động, trong đó có hơn 1.000 nhà báo. Đài hiện sở hữu 2 báo điện tử, 8 kênh phát thanh cùng 13 cơ quan thường trú nước ngoài, 6 cơ quan thường trú trong nước; hướng tới mô hình cơ quan báo chí đa nền tảng.

Phó Chủ tịch thường trực Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Đồng Mạnh Hùng phát biểu tại làm việc. Ảnh: Đinh Trung

“Công chúng có mặt ở đâu thì chúng tôi có mặt ở đó. Sau khi không còn mảng truyền hình, Đài Tiếng nói Việt Nam đã tích cực chuyển hướng sang các nền tảng số như Facebook, TikTok… để tiếp cận công chúng nhanh hơn và rộng hơn. VOV bây giờ không chỉ là âm thanh mà còn phải có hình ảnh, đồ họa, video và tương tác số”, ông Hùng nói.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch thường trực Liên Chi hội Nhà báo VOV cho biết, VOV đang tích cực ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động báo chí, coi đây là xu hướng tất yếu mà các nhà báo cần tiếp cận sớm. Từ những khâu cơ bản, AI còn hỗ trợ đắc lực về mặt kỹ thuật và thiết kế đồ họa, giúp các tác phẩm trên báo điện tử trở nên trực quan, hấp dẫn hơn. Đặc biệt, việc đưa MC ảo vào các sản phẩm truyền thông số đã tạo nên điểm nhấn mới mẻ, giúp VOV tối ưu hóa sản xuất và nâng cao trải nghiệm cho độc giả.

“Tuy nhiên, trong phát thanh, chúng tôi vẫn ưu tiên sử dụng người dẫn thật để chuyển tải thông tin có hồn nhất tới thính giả. AI là công cụ hỗ trợ rất mạnh, nhưng con người vẫn là trung tâm của báo chí”, ông Hùng nhấn mạnh.

Bên cạnh việc thúc đẩy đổi mới công nghệ, ông Đồng Mạnh Hùng cho biết VOV cũng đặc biệt chú trọng kiểm soát việc sử dụng AI nhằm bảo đảm tính chính xác, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của báo chí.

Chủ tịch Câu lạc bộ Nhà báo Campuchia – ông Puy Kea phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đinh Trung

Về phía đoàn Campuchia, Chủ tịch Câu lạc bộ Nhà báo Campuchia – ông Puy Kea cho biết câu lạc bộ được thành lập cách đây 26 năm, hiện có khoảng 100 thành viên đến từ hơn 200 cơ quan báo chí tại Campuchia. Ông cho biết nhiệm vụ chính của câu lạc bộ là đào tạo nhà báo, hỗ trợ hoạt động tác nghiệp và giúp truyền tải thông tin kịp thời, chính xác tới người dân.

“Chúng tôi thường đưa các nhà báo tới các địa phương để tác nghiệp, tìm hiểu thực tế và tạo điều kiện cho hoạt động báo chí. Trong các chuyến công tác nước ngoài, chúng tôi cũng luôn đưa tin về đất nước mà đoàn đến thăm để người dân Campuchia hiểu hơn về quốc gia đó. Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, chúng tôi cũng sẽ làm điều đó”, ông Puy Kea nói.

Đại diện đoàn Campuchia cũng đánh giá cao sự hiện diện của nhiều cơ quan báo chí Việt Nam tại Campuchia, trong đó có VOV, đang góp phần thúc đẩy trao đổi thông tin và tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc. Ảnh: Đinh Trung

Kết thúc buổi làm việc, hai bên bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác, tăng cường trao đổi nghiệp vụ báo chí và thúc đẩy các hoạt động giao lưu giữa các nhà báo hai nước trong thời gian tới, qua đó góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Campuchia ngày càng bền chặt.