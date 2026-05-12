中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đoàn Câu lạc bộ Nhà báo Campuchia thăm và làm việc tại VOV

Thứ Ba, 16:23, 12/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 12/5, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch thường trực Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Trưởng ban Thư ký biên tập Đồng Mạnh Hùng, đã tiếp và làm việc với Đoàn Câu lạc bộ Nhà báo Campuchia do ông Puy Kea - Chủ tịch Câu lạc bộ, làm trưởng đoàn.

Phát biểu tại buổi tiếp, ông Đồng Mạnh Hùng bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp đoàn nhà báo Campuchia đến thăm và làm việc tại VOV. Theo ông, mối quan hệ gắn bó giữa VOV và nhân dân Campuchia đã được vun đắp từ nhiều thập kỷ trước. Từ năm 1957, chương trình tiếng Khmer của VOV đã được phát sóng đều đặn và đến nay vẫn nhận được nhiều thư từ, email phản hồi của thính giả Campuchia.

Doan cau lac bo nha bao campuchia tham va lam viec tai vov hinh anh 1
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đinh Trung

Giới thiệu về quá trình phát triển của Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Đồng Mạnh Hùng cho biết Đài ra đời năm 1945, hiện có khoảng 2.000 cán bộ, viên chức và người lao động, trong đó có hơn 1.000 nhà báo. Đài hiện sở hữu 2 báo điện tử, 8 kênh phát thanh cùng 13 cơ quan thường trú nước ngoài, 6 cơ quan thường trú trong nước; hướng tới mô hình cơ quan báo chí đa nền tảng.

Doan cau lac bo nha bao campuchia tham va lam viec tai vov hinh anh 2
Phó Chủ tịch thường trực Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Đồng Mạnh Hùng phát biểu tại làm việc. Ảnh: Đinh Trung

“Công chúng có mặt ở đâu thì chúng tôi có mặt ở đó. Sau khi không còn mảng truyền hình, Đài Tiếng nói Việt Nam đã tích cực chuyển hướng sang các nền tảng số như Facebook, TikTok… để tiếp cận công chúng nhanh hơn và rộng hơn. VOV bây giờ không chỉ là âm thanh mà còn phải có hình ảnh, đồ họa, video và tương tác số”, ông Hùng nói.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch thường trực Liên Chi hội Nhà báo VOV cho biết, VOV đang tích cực ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động báo chí, coi đây là xu hướng tất yếu mà các nhà báo cần tiếp cận sớm. Từ những khâu cơ bản, AI còn hỗ trợ đắc lực về mặt kỹ thuật và thiết kế đồ họa, giúp các tác phẩm trên báo điện tử trở nên trực quan, hấp dẫn hơn. Đặc biệt, việc đưa MC ảo vào các sản phẩm truyền thông số đã tạo nên điểm nhấn mới mẻ, giúp VOV tối ưu hóa sản xuất và nâng cao trải nghiệm cho độc giả.

“Tuy nhiên, trong phát thanh, chúng tôi vẫn ưu tiên sử dụng người dẫn thật để chuyển tải thông tin có hồn nhất tới thính giả. AI là công cụ hỗ trợ rất mạnh, nhưng con người vẫn là trung tâm của báo chí”, ông Hùng nhấn mạnh.

Bên cạnh việc thúc đẩy đổi mới công nghệ, ông Đồng Mạnh Hùng cho biết VOV cũng đặc biệt chú trọng kiểm soát việc sử dụng AI nhằm bảo đảm tính chính xác, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của báo chí.

Doan cau lac bo nha bao campuchia tham va lam viec tai vov hinh anh 3
Chủ tịch Câu lạc bộ Nhà báo Campuchia – ông Puy Kea phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đinh Trung

Về phía đoàn Campuchia, Chủ tịch Câu lạc bộ Nhà báo Campuchia – ông Puy Kea cho biết câu lạc bộ được thành lập cách đây 26 năm, hiện có khoảng 100 thành viên đến từ hơn 200 cơ quan báo chí tại Campuchia. Ông cho biết nhiệm vụ chính của câu lạc bộ là đào tạo nhà báo, hỗ trợ hoạt động tác nghiệp và giúp truyền tải thông tin kịp thời, chính xác tới người dân.

“Chúng tôi thường đưa các nhà báo tới các địa phương để tác nghiệp, tìm hiểu thực tế và tạo điều kiện cho hoạt động báo chí. Trong các chuyến công tác nước ngoài, chúng tôi cũng luôn đưa tin về đất nước mà đoàn đến thăm để người dân Campuchia hiểu hơn về quốc gia đó. Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, chúng tôi cũng sẽ làm điều đó”, ông Puy Kea nói.

Đại diện đoàn Campuchia cũng đánh giá cao sự hiện diện của nhiều cơ quan báo chí Việt Nam tại Campuchia, trong đó có VOV, đang góp phần thúc đẩy trao đổi thông tin và tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Doan cau lac bo nha bao campuchia tham va lam viec tai vov hinh anh 4
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc. Ảnh: Đinh Trung

Kết thúc buổi làm việc, hai bên bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác, tăng cường trao đổi nghiệp vụ báo chí và thúc đẩy các hoạt động giao lưu giữa các nhà báo hai nước trong thời gian tới, qua đó góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Campuchia ngày càng bền chặt.

z7748317886490_5c7508eaf7b5a70690c9979fd8140dc1.jpg

VOV ký kết hợp tác với KBS (Hàn Quốc)

VOV.VN - Sáng 21/4, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia, 58 Quán Sứ, Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Đài Phát thanh - Truyền hình Hàn Quốc (KBS) tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực truyền thông.

Diệp Thảo-Đinh Trung/VOV.VN
Tag: vov quan hệ việt nam-campuchia
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chương trình phát thanh an ninh tiếng Mông “Bình yên cho bản làng” lên sóng
Chương trình phát thanh an ninh tiếng Mông “Bình yên cho bản làng” lên sóng

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã làm việc với UBND tỉnh Sơn La về việc phát sóng thử nghiệm Chương trình phát thanh an ninh tiếng Mông “Bình yên cho bản làng”; số đầu tiên chính thức lên sóng vào hôm nay 6/5.

Chương trình phát thanh an ninh tiếng Mông “Bình yên cho bản làng” lên sóng

Chương trình phát thanh an ninh tiếng Mông “Bình yên cho bản làng” lên sóng

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã làm việc với UBND tỉnh Sơn La về việc phát sóng thử nghiệm Chương trình phát thanh an ninh tiếng Mông “Bình yên cho bản làng”; số đầu tiên chính thức lên sóng vào hôm nay 6/5.

VOV sẽ phát sóng chương trình an ninh tiếng Mông “Bình yên cho bản làng"
VOV sẽ phát sóng chương trình an ninh tiếng Mông “Bình yên cho bản làng"

VOV.VN - Chiều 29/4, Cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã làm việc với UBND tỉnh Lào Cai về việc phối hợp các nội dung liên quan đến phát sóng thử nghiệm Chương trình phát thanh an ninh tiếng Mông “Bình yên cho bản làng”.

VOV sẽ phát sóng chương trình an ninh tiếng Mông “Bình yên cho bản làng"

VOV sẽ phát sóng chương trình an ninh tiếng Mông “Bình yên cho bản làng"

VOV.VN - Chiều 29/4, Cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã làm việc với UBND tỉnh Lào Cai về việc phối hợp các nội dung liên quan đến phát sóng thử nghiệm Chương trình phát thanh an ninh tiếng Mông “Bình yên cho bản làng”.

VOV ký thỏa thuận hợp tác với Đài PT-TH Hong Kong (Trung Quốc)
VOV ký thỏa thuận hợp tác với Đài PT-TH Hong Kong (Trung Quốc)

VOV.VN - Sáng 10/4, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia, 58 Quán Sứ, Hà Nội, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Ngô Minh Hiển đã tiếp đoàn Đài PT-TH Hong Kong (Trung Quốc) do bà Quan Uyển Nghi, Giám đốc Đài làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc với Đài Tiếng nói Việt Nam.

VOV ký thỏa thuận hợp tác với Đài PT-TH Hong Kong (Trung Quốc)

VOV ký thỏa thuận hợp tác với Đài PT-TH Hong Kong (Trung Quốc)

VOV.VN - Sáng 10/4, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia, 58 Quán Sứ, Hà Nội, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Ngô Minh Hiển đã tiếp đoàn Đài PT-TH Hong Kong (Trung Quốc) do bà Quan Uyển Nghi, Giám đốc Đài làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc với Đài Tiếng nói Việt Nam.

NGƯỜI VIỆT
Giáo dục
VĂN HÓA
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục