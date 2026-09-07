Đài Tiếng nói Việt Nam – người bạn của quân dân nơi đầu sóng

Tiếng nói từ đất liền đến với Trường Sa

Đài Tiếng nói Việt Nam đã và đang trở thành người bạn đồng hành của quân dân nơi đầu sóng. Ở Trường Sa, mỗi buổi sáng, tiếng nhạc hiệu “Đây là Tiếng nói Việt Nam” đã trở nên quen thuộc. Thượng tá Trần Huy Phụng, CTV Đảo Trường Sa, cho biết qua các chương trình của Đài, cán bộ, chiến sĩ trên đảo vẫn có thể theo dõi nhịp thông tin của đất nước.

“Qua làn sóng phát thanh, cán bộ, chiến sĩ Trường Sa cảm thấy gần hơn với đất liền, cập nhật được những thông tin mới và thêm động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Từ Trường Sa, chúng tôi xin gửi lời chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Đài Tiếng nói Việt Nam nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập. Mong rằng những chương trình của Đài sẽ tiếp tục là cầu nối giữa đất liền với biển đảo, đưa tiếng nói của Tổ quốc đến với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đầu sóng, ngọn gió”, Thượng tá Trần Huy Phụng cho biết.

Đài Tiếng nói Việt Nam đã và đang trở thành người bạn đồng hành của quân dân nơi đầu sóng (Ảnh minh họa)

Mỗi ngày, người dân trên đảo Trường Sa có thể cập nhật những gì đang diễn ra ở đất liền, từ các vấn đề của đời sống xã hội đến những kiến thức thiết thực cho cuộc sống. Anh Nguyễn Minh Tâm và chị Đoàn Thị Hương Giang, hộ dân đang sinh sống ở Trường Sa, chia sẻ: Qua nghe các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam giúp cho dân chúng tôi nắm bắt, cập nhật được nhiều tin tức nổi bật hàng ngày để hiểu biết hơn về chính trị, văn hóa, xã hội và cũng trang bị cho bản thân những kiến thức về sức khỏe cần thiết trong cuộc sống và gần gũi với đất liền hơn”.

Nội dung các chương trình Đài Tiếng nói Việt Nam ý nghĩa thiết thực nhất là với nhân dân đang sinh sống xa đất liền như chúng tôi, chương trình VOV cập nhật những kiến thức thời sự trong ngày, văn hóa, văn nghệ, thể thao, giúp tôi nắm bắt được nhiều kiến thức quan trọng.

Không phải ngẫu nhiên các chương trình của Đài vẫn giữ được vị trí quen thuộc với người dân nơi đảo xa. Điều quan trọng là thông tin có thể đến đều đặn, trực tiếp và không phụ thuộc vào khoảng cách. Từ những thông tin thời sự trong ngày đến văn hóa, văn nghệ, thể thao, mỗi chương trình mở thêm một cánh cửa để người dân hướng về đời sống chung của đất nước.

Kết nối biển, đảo với nhịp sống đất nước

Với những người thường xuyên làm nhiệm vụ trên biển, ý nghĩa của các chương trình từ đất liền càng được cảm nhận rõ hơn trong những chuyến công tác dài ngày. Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Đức Tĩnh, Cục Chính trị Cảnh sát biển, chia sẻ: Khi con tàu rời xa đất liền, trong không gian rộng lớn của biển, tiếng nói quen thuộc từ đất liền trở thành một sự hiện diện đặc biệt, giúp người lính giữ sự kết nối với quê hương và đời sống phía sau mình.

Các chuyến công tác dài ngày trên biển thì việc nghe Đài Tiếng nói Việt Nam không chỉ là tiếp nhận thông tin mà còn là nguồn động viên to lớn. Khi xa đất liền, biển trời mênh mông rất lớn như vậy, khi nghe đài thì tưởng tượng ra quê hương mình, nghe tiếng nói của đất nước mình có ý nghĩa rất lớn với những người lính biển, giúp các cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trên những nhà giàn DK1, các chương trình của Đài tiếp tục làm nhiệm vụ kết nối ấy. Với cán bộ, chiến sĩ nhà giàn, mỗi thông tin về đất nước không chỉ giúp nắm bắt tình hình mà còn cho họ cảm nhận rõ hơn sự quan tâm từ đất liền.

Thiếu tá Lê Hùng Ba, Chính trị viên Nhà giàn DK1/21, Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân, cho biết: “Ở nhà giàn DK1, những chương trình của Đài TNVN là cầu nối đặc biệt giữa cán bộ chiến sĩ với đất liền. Qua tiếng radio chúng tôi nắm được thông tin tình hình thời sự, được nghe câu chuyện về quê hương, đất nước, cảm nhận rõ hơn sự quan tâm của đồng bào cả nước với biển đảo. Đó cũng chính là nguồn động viên tinh thần để chúng tôi thêm vững vàng và yên tâm công tác hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Để tiếng nói ấy có thể đến được với những vùng biển xa, phía sau mỗi chương trình là một hệ thống phát sóng được đầu tư và duy trì liên tục. Từ tháng 8/2009, tổ hợp máy phát sóng biển Đông đi vào hoạt động, đưa các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng ngư dân, cán bộ, chiến sĩ và lực lượng làm việc trên biển. Với tầm phủ sóng khoảng 3.500 km tính từ bờ biển, sóng phát thanh bao phủ toàn bộ lãnh hải Việt Nam và phần lớn ngư trường đánh bắt xa bờ.

Từ ngày 1/9/2021, Đài phát sóng khu vực Nam Trung Bộ tại xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa chính thức hoạt động với công suất 400 kW, tần số 1071 kHz, tiếp tục mở rộng vùng phủ sóng tới biển Đông và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển thông qua làn sóng phát thanh.

81 năm kể từ chương trình phát sóng đầu tiên, Tiếng nói Việt Nam đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của nhiều thế hệ. Hôm nay, trên những vùng biển, đảo xa đất liền, tiếng nói ấy vẫn tiếp tục hành trình của mình. Từ đảo xa, những con tàu làm nhiệm vụ dài ngày trên biển đến các nhà giàn DK1, Tiếng nói Việt Nam bền bỉ mang thông tin, nhịp sống từ đất liền đến với biển, đảo, góp phần giữ liền mạch kết nối giữa đất liền với những người đang thực hiện nhiệm vụ nơi đầu sóng.