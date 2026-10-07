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Đắk Lắk: Cháy một cửa hàng gần Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy

Thứ Tư, 23:30, 07/10/2026
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VOV.VN - Tối 7/10, hỏa hoạn đã xảy ra tại một cửa hàng trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã có mặt rất nhanh và dập tắt đám cháy, nhưng toàn bộ hàng hóa đã bị thiêu rụi.

Nơi bị cháy là cửa hàng Kim Chung Sport, chuyên bán quần áo và dụng cụ thể thao, số 125 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Buôn Ma Thuột, cách Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy chỉ khoảng 600m.

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Đám cháy lan nhanh và thiêu rụi hàng hóa trong cửa hàng số 125 Định Tiên Hoàng.
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Cảnh sát PCCC dập tắt đám cháy sau ít phút.

Theo một nhân chứng tại hiện trường, vụ cháy xảy ra vào khoảng 20h30' và bà chính là người đã gọi điện báo cháy. "Tôi nhìn thấy cháy qua khe cửa. Chủ nhà cũng đã có mặt, nhưng bình chữa cháy nhỏ quá, mà đám cháy thì lan rất nhanh. Tôi đi từ bên này sang bên kia đường, đã cháy lan tới giữa nhà rồi. Tôi gọi điện thoại báo cảnh sát và chỉ 3 phút sau thì cảnh sát PCCC đã có mặt. Họ dập tắt đám cháy nhưng không cứu được hàng hóa"- nhân chứng này cho biết.

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Nhưng hàng hóa và tài sản hầu như bị thiêu rụi.

Vào lúc 21h40, khi phóng viên có mặt thì đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Một người dân ở liền kề cửa hàng cho biết, đám cháy lan quá nhanh là do đồ thể thao dễ cháy. Cửa hàng rộng, thoáng, không có vách ngăn nội bộ nên dễ dàng cháy từ sạp hàng này sang sạp hàng khác.

Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang chờ được làm rõ.

Dương Đình Tuấn/VOV-Tây Nguyên
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