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Đắk Lắk chủ động phòng, chống dịch bệnh học đường ngay đầu năm học

Thứ Năm, 16:17, 10/09/2026
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VOV.VN - Từ đầu năm, Đắk Lắk ghi nhận hơn 6.100 ca sốt xuất huyết, gần 1.500 ca tay chân miệng và hàng trăm ca thủy đậu, trong đó học sinh chiếm tỷ lệ cao. Trước nguy cơ dịch bệnh lây lan, các trường học và ngành chức năng đang tăng cường phòng, chống dịch, bảo đảm môi trường học tập an toàn.

 

Năm học mới 2026 – 2027, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ia R’vê có 34 lớp với 880 học sinh, trong đó 216 em ở nội trú. Ông Hồ Sĩ Cát, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, cùng với chuẩn bị các điều kiện phục vụ dạy và học, nhà trường đặc biệt chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm môi trường học tập, sinh hoạt an toàn cho học sinh, nhất là trong cao điểm mùa mưa, khi địa phương đang ghi nhận nhiều ca mắc sốt xuất huyết và tay chân miệng. 

“Chúng tôi phối hợp với Trạm Y tế xã Ia R’vê, Bệnh xá Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 737 tổ chức phun hóa chất, diệt lăng quăng, bọ gậy tại môi trường xung quanh lớp học, khu ký túc xá, nhà ăn bán trú, nội trú. Quán triệt học sinh giữ gìn vệ sinh môi trường khu phòng ở nội trú. Đồng thời, yêu cầu phòng y tế học đường chuẩn bị đầy đủ thuốc men để đề phòng trường hợp học sinh gặp sự cố", ông Hồ Sĩ Cát cho hay.

Dak lak chu dong phong, chong dich benh hoc duong ngay dau nam hoc hinh anh 1
Các trường học ở Đắk Lắk tổ chức ăn bán trú, nội trú, chủ động phòng, chống dịch bệnh.

Em Đậu Anh Thư, 10 tuổi, học sinh lớp 4B, lần đầu tiên xa gia đình học tập và sinh hoạt tại ký túc xá Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ia R’vê. Sau gần một tuần làm quen với môi trường mới, Anh Thư đã dần bắt nhịp với cuộc sống tự lập. Em cho biết, ngoài việc học, các thầy cô còn hướng dẫn học sinh kỹ năng tự chăm sóc bản thân, giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống để chủ động phòng, chống dịch bệnh.

“Trước khi ăn thì em phải rửa tay, thực hiện ăn chín, uống sôi. Khi chơi thì không chơi ở những chỗ ẩm ướt, có nhiều muỗi vì chúng sẽ chích tụi em, nên phải phòng tránh. Bọn em cũng chia lịch để trực nhật phòng. Khi ngủ thì mắc màn để nếu có muỗi, chúng cũng đỡ chích tụi em", em Thư chia sẻ. 

Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 650.000 học sinh theo học tại 625 cơ sở giáo dục, từ bậc mầm non đến trung học phổ thông và tương đương. Theo ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, với số lượng học sinh lớn, việc chủ động phòng, chống dịch bệnh ngay từ trường học, đặc biệt tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, được ngành giáo dục xác định là nhiệm vụ quan trọng, nhằm bảo vệ sức khỏe và duy trì môi trường học tập an toàn cho học sinh.

“Ngành Giáo dục đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục, trường học, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, tích cực tổ chức phát quang môi trường sống, học tập để phòng, chống sốt xuất huyết. Ngoài ra, đối với các bệnh lây nhiễm khác theo mùa, yêu cầu lực lượng y tế học đường phải theo dõi sát sao để hạn chế thấp nhất nguy cơ dịch bệnh xuất hiện, bùng phát trong trường học", ông Lưu Tiến Quang nói.

Dak lak chu dong phong, chong dich benh hoc duong ngay dau nam hoc hinh anh 2
Học sinh rửa tay trước khi ăn.

Bác sĩ Hoàng Hải Phúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, cho biết năm học mới cũng là thời điểm cao điểm mùa mưa, khiến các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, tay chân miệng, thủy đậu... gia tăng. Trước nguy cơ dịch bệnh lây lan trong trường học, ngành y tế phối hợp với ngành giáo dục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là tại các trường có học sinh bán trú, nội trú. Trong đó, chú trọng vệ sinh môi trường, xử lý lăng quăng, bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi tại các địa phương, trường học có nguy cơ cao; đồng thời tăng cường tiêm bù, tiêm vét cho trẻ chưa được tiêm chủng đầy đủ.

“Chúng tôi tham mưu lên Sở Y tế, UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các địa phương triển khai các chiến dịch vệ sinh môi trường, vệ sinh nhà cửa nhằm phòng, chống các bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, thủy đậu; đồng thời tăng cường tiêm bù, tiêm vét cho những trẻ chưa được tiêm chủng đầy đủ. Tại các trường học và những địa phương có nguy cơ cao, chúng tôi cử cán bộ xuống điều tra, đánh giá tình hình chỉ số véc-tơ, chỉ số bọ gậy và nếu thấy nguy cơ cao thì cho xe ô tô chở máy phun hóa chất diệt muỗi, xử lý lăng quăng, bọ gậy trên diện rộng", Bác sĩ Phúc thông tin. 

 

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên
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