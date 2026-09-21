Đắk Lắk chủ động ứng phó đợt mưa lớn kéo dài

Thông tin từ Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh Đắk Lắk, từ chiều 21/9 đến ngày 22/9, tại Đắk Lắk có mưa, lượng mưa phổ biến từ 40 -100mm, cục bộ có nơi trên 150mm; Dự báo từ đêm 22/9 đến hết ngày 24/9, mưa tiếp tục với lượng phổ biến 80 - 150mm, cục bộ trên 250mm. Một số nơi có thể xuất hiện mưa với cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp tại nhiều địa phương ở tỉnh Đắk Lắk.

Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đề nghị UBND các xã, phường phối hợp theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo; rà soát khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, các điểm có nguy cơ lũ quét, sạt lở để chủ động di dời, sơ tán người dân khi cần thiết.

Các địa phương cũng cần khơi thông dòng chảy, kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước, bố trí lực lượng kiểm soát tại các ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết; kiên quyết không để người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn.

Các địa phương ở tỉnh Đắk Lắk bố trí lực lượng kiểm soát tại các ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu.

Đối với các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, đơn vị quản lý phải theo dõi sát diễn biến mưa trên lưu vực, rà soát dung tích phòng lũ, chủ động vận hành điều tiết theo đúng quy trình; đặc biệt kiểm tra các hồ nhỏ, hồ xung yếu, hồ đang thi công hoặc xuống cấp, đồng thời cảnh báo kịp thời cho người dân vùng hạ du khi xả nước.

Ngành chức năng tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, tổ chức trực ban, sẵn sàng xử lý các tình huống thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.