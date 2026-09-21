English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

350 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động Đắk Lắk sẵn sàng ứng phó mưa lớn

Thứ Hai, 15:22, 21/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trước nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn kéo dài, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk đã chủ động rà soát phương án, bố trí lực lượng với 350 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện, sẵn sàng tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, từ chiều 21/9 đến hết ngày 24/9, tỉnh Đắk Lắk cùng các tỉnh Gia Lai, Khánh Hoà, Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 120-250mm/đợt, cục bộ có nơi trên 400mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Trước diễn biến thời tiết được dự báo phức tạp, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk đã rà soát phương án ứng phó, kiểm tra phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn và duy trì lực lượng trực, bảo đảm khả năng cơ động khi có tình huống phát sinh.

350 can bo, chien si canh sat co dong Dak lak san sang ung pho mua lon hinh anh 1
Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động kiểm tra lực lượng, trang thiết bị phục vụ cứu hộ, cứu nạn. (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Hiện 150 cán bộ, chiến sĩ được bố trí thường trực tại khu vực phía Đông tỉnh (các xã, phường thuộc Phú Yên cũ), chia thành 3 tổ công tác; 200 cán bộ, chiến sĩ ứng trực tại trụ sở chính ở phường Buôn Ma Thuột. Lực lượng, phương tiện được tổ chức theo hướng sẵn sàng cơ động đến các địa bàn xảy ra sự cố, nhất là những khu vực có nguy cơ chia cắt, ngập sâu, lũ quét, sạt lở.

Đơn vị đã chuẩn bị 3 xe bán tải, 4 xe chở quân trung đội, 2 xe chở quân tiểu đội, 1 xe 34 chỗ, 1 xe 16 chỗ, 1 xe tải, 1 xe cứu thương và 5 ca nô, cùng các trang thiết bị phục vụ cứu hộ, cứu nạn.

Khi có yêu cầu, lực lượng Cảnh sát cơ động sẵn sàng phối hợp phân luồng, kiểm soát giao thông tại các khu vực nguy hiểm; bảo vệ địa bàn, hỗ trợ sơ tán người dân; tìm kiếm người mất tích, cứu người bị mắc kẹt và vận chuyển nhu yếu phẩm đến những khu vực bị chia cắt.

350 can bo, chien si canh sat co dong Dak lak san sang ung pho mua lon hinh anh 2
Phương tiện được bố trí sẵn sàng cơ động khi có tình huống thiên tai. (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Việc chủ động lực lượng, phương tiện được triển khai trong bối cảnh Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có Công văn số đề nghị 12 tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.

Trong đó, các địa phương được yêu cầu triển khai lực lượng xung kích rà soát khu vực nguy cơ cao, chủ động di dời người dân đến nơi an toàn; bố trí lực lượng kiểm soát tại ngầm, tràn, tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết và kiên quyết không để người, phương tiện đi qua khu vực không bảo đảm an toàn.

quang-canh-_2.jpg

Đắk Lắk lên phương án giữ thông tin liên lạc khi thiên tai xảy ra

VOV.VN - Trước nguy cơ mưa lũ, sạt lở gây mất điện, chia cắt giao thông, làm gián đoạn nhiều tuyến thông tin cùng lúc, sáng nay (18/9), UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp với các ngành, địa phương và doanh nghiệp viễn thông về đảm bảo thông tin liên lạc trong mùa mưa lũ.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đắk Lắk sẵn sàng huy động hơn 24.000 người ứng phó thiên tai
Đắk Lắk sẵn sàng huy động hơn 24.000 người ứng phó thiên tai

VOV.VN - Ngày 20/7, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị hiệp đồng ứng phó sự cố, thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn năm 2026, thống nhất phương án huy động lực lượng, phương tiện nhằm chủ động xử lý hiệu quả các tình huống, giảm thiểu thiệt hại.

Đắk Lắk sẵn sàng huy động hơn 24.000 người ứng phó thiên tai

Đắk Lắk sẵn sàng huy động hơn 24.000 người ứng phó thiên tai

VOV.VN - Ngày 20/7, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị hiệp đồng ứng phó sự cố, thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn năm 2026, thống nhất phương án huy động lực lượng, phương tiện nhằm chủ động xử lý hiệu quả các tình huống, giảm thiểu thiệt hại.

Đắk Lắk chủ động ứng phó mưa lũ tại vùng trũng thấp
Đắk Lắk chủ động ứng phó mưa lũ tại vùng trũng thấp

VOV.VN - Sau lũ lịch sử tháng 11/2025, các vùng trũng thấp ở Đắk Lắk chủ động phương án ứng phó mùa mưa lũ 2026. Từ xây nhà tránh lũ cộng đồng, củng cố lực lượng cứu hộ đến bổ sung phương tiện, địa phương sẵn sàng xử lý tình huống, không để bị động.

Đắk Lắk chủ động ứng phó mưa lũ tại vùng trũng thấp

Đắk Lắk chủ động ứng phó mưa lũ tại vùng trũng thấp

VOV.VN - Sau lũ lịch sử tháng 11/2025, các vùng trũng thấp ở Đắk Lắk chủ động phương án ứng phó mùa mưa lũ 2026. Từ xây nhà tránh lũ cộng đồng, củng cố lực lượng cứu hộ đến bổ sung phương tiện, địa phương sẵn sàng xử lý tình huống, không để bị động.

Cảnh sát Cơ động giúp công nhân dọn hàng chục tấn rác dạt về bờ biển Nhật Lệ
Cảnh sát Cơ động giúp công nhân dọn hàng chục tấn rác dạt về bờ biển Nhật Lệ

VOV.VN - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, lượng lớn củi, gỗ, cây cối và rác thải từ thượng nguồn theo dòng nước trôi dạt ra biển, sau đó tấp vào bãi biển Nhật Lệ, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị (thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũ).

Cảnh sát Cơ động giúp công nhân dọn hàng chục tấn rác dạt về bờ biển Nhật Lệ

Cảnh sát Cơ động giúp công nhân dọn hàng chục tấn rác dạt về bờ biển Nhật Lệ

VOV.VN - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, lượng lớn củi, gỗ, cây cối và rác thải từ thượng nguồn theo dòng nước trôi dạt ra biển, sau đó tấp vào bãi biển Nhật Lệ, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị (thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũ).

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục