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Quân đội chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở tại nhiều địa phương

Thứ Hai, 18:44, 21/09/2026
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VOV.VN - Thực hiện Công điện số 54/BCĐ-BNNMT ngày 20/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đã ban hành Công điện số 5905/CĐ-TM ngày 20/9/2026 về chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 21 đến 24/9, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nam Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 150-250 mm/đợt, cục bộ có nơi trên 400 mm/đợt, nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ lớn trên 100 mm trong 3 giờ.

Trước diễn biến này, Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các công điện về chủ động ứng phó thiên tai; duy trì chế độ trực, theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, khí tượng, thủy văn. Khi xảy ra tình huống phức tạp, các đơn vị phải tăng cường kíp trực, kịp thời điều động lực lượng, phương tiện xử lý tình huống, đồng thời bảo đảm an toàn cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ.

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Lực lượng Biên phòng, Công an, Quân sự đưa phương tiền ngư dân xã Đan Hải, Hà Tĩnh vào bờ tránh bão

Chủ động sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm

Các Quân khu 4, 5, 7, 9 được yêu cầu chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát, bổ sung phương án ứng phó phù hợp thực tế.

Các đơn vị phối hợp với sở, ban, ngành xác định những khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra lũ quét, ngập lụt, chia cắt, sạt lở đất đá; kiểm tra các tuyến đê, kè, hồ, đập xung yếu; triển khai lực lượng, phương tiện sẵn sàng tại các địa bàn trọng điểm.

Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu chủ động sơ tán các hộ dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, không để xảy ra thiệt hại về người do bất cẩn, chủ quan; đồng thời sẵn sàng giúp chính quyền và nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Quân đoàn 34, các Binh chủng, Binh đoàn được yêu cầu rà soát kế hoạch, phương án ứng phó, bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng; phối hợp với địa phương nơi đóng quân và nơi thực hiện nhiệm vụ, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân dân khi có đề nghị.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố chuẩn bị lực lượng, phương tiện, phối hợp với các đơn vị liên quan sẵn sàng tham gia khắc phục hậu quả khi có tình huống.

Sẵn sàng lực lượng tìm kiếm cứu nạn

Quân chủng Phòng không - Không quân và Binh đoàn 18 được yêu cầu kiểm tra, rà soát kế hoạch, tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bay tìm kiếm cứu nạn khi có lệnh của Bộ.

Binh chủng Thông tin liên lạc và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội chuẩn bị lực lượng, vật tư, trang thiết bị bảo đảm thông tin liên lạc tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, sạt lở đất; đồng thời có giải pháp khắc phục tình trạng mất sóng viễn thông khi xảy ra thiên tai.

Các Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc quyền, bảo đảm an toàn kho xưởng, nhà máy, vũ khí trang bị; chuẩn bị hậu cần, kỹ thuật phục vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Các cơ quan này cũng được yêu cầu chủ động phối hợp, xuất cấp và vận chuyển kịp thời vật tư, trang bị cứu hộ, cứu nạn để hỗ trợ địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra.

Tổng cục Chính trị chỉ đạo Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Báo Quân đội nhân dân và các đơn vị tăng cường tuyên truyền, đưa tin về hoạt động của bộ đội giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo tình hình về Bộ Tổng Tham mưu để theo dõi, chỉ đạo.

Diệp Thảo/VOV.VN
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