Đắk Lắk di dời khẩn cấp hàng trăm hộ dân ven sông Cô

Chiều 11/11, mưa lớn kéo dài tại các xã miền núi phía Đông tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt là Xuân Lãnh và Đồng Xuân, khiến nước sông Cô, một nhánh của sông Kỳ Lộ, dâng nhanh. Từ khoảng 12h, nước lũ bắt đầu tràn vào nhà dân ở thôn Long Thạch, xã Đồng Xuân.

Chính quyền địa phương huy động hơn 40 người thuộc lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân sơ tán, ưu tiên người già, trẻ em và di chuyển tài sản, vật nuôi lên nơi cao.

Nước sông Cô (một nhánh của sông Kỳ Lộ) dâng cao, gây ngập lụt vùng ven sông

Bà Trương Thị Hảo, thôn Long Thạch, xã Đồng Xuân, được hỗ trợ di dời, cho biết: “Bây giờ nước đang vô đất, đang lớn đấy. Nước lên nhanh lắm. Nhà chỗ nào cao thì mình ở ké, ngập nữa là đi nữa. Nhà ai ngập thì tới nhà chưa ngập ở, ăn tạm".

Đến chiều cùng ngày, hơn 100 hộ dân ở thôn Long Thạch, xã Đồng Xuân đã được hỗ trợ di dời. Ông Lê Xuân Quý, Trưởng thôn Long Thạch cho biết, toàn thôn có 222 hộ, trong đó khoảng 180 hộ đã bị nước tràn vào nhà. Lực lượng chức năng đang tiếp tục hỗ trợ người dân sơ tán theo diễn biến mực nước lũ.

“Nước lớn rất nhanh, phía trong là bờ tường đồ đạc, bò, nghé bà con chuyển lên đường lớn hết, lên nhà cao tầng không ngập lụt, hiện giờ bà con lên chủ yếu là trụ sở thôn là chính”, ông Quý nói.

Nước lũ đã tràn vào nhà dân ở thôn Long Thạch, xã Đồng Xuân

Mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến đường liên thôn, cầu tràn bị ngập. Riêng Quốc lộ 19C qua thôn Long Thạch và Long Nguyên bị ngập tại 3 điểm, sâu từ 30-80cm. Công an các xã Đồng Xuân và Xuân Lãnh bố trí 10 cán bộ, chiến sĩ tại các điểm ngập, hướng dẫn giao thông và ngăn người, phương tiện qua lại để bảo đảm an toàn.

Đại uý Dương Quý Đôn, Công an xã Đồng Xuân cho biết: “Tình hình mưa như thế này thì khả năng nước sẽ tiếp tục lên nữa. Các điểm ngập úng chúng tôi đã bố trí lực lượng sẵn sàng canh giữ không cho người và phương tiện qua lại, mỗi điểm 5-6 người cùng với lực lượng của thôn”.

Lực lượng công an Đồng Xuân đang chốt chặn tại điểm ngập trên Quốc lộ 19C

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk thông tin, chiều 11/11, lũ trên sông Kỳ Lộ và sông Bàn Thạch đang lên nhanh. Trong 24 giờ tới, mực nước các sông, suối khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục dâng, dự báo đạt đỉnh vào sáng sớm 12/11. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt tại các khu vực trũng thấp ven sông, suối. Người dân được khuyến cáo không đi qua các ngầm, tràn đang ngập nước.