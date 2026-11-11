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Gia Lai khẩn trương khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 1D

Thứ Tư, 16:35, 11/11/2026
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VOV.VN - Sáng 11/11, mưa lớn gây sạt lở trên Quốc lộ 1D qua phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, khiến giao thông bị cản trở. Các lực lượng chức năng tại địa phương đang khẩn trương thu dọn đất đá, phân luồng phương tiện để bảo đảm an toàn.

 

Hiện trường vụ sạt lở trên Quốc lộ 1D

Khoảng 9h30 sáng 11/11, tại đoạn Quốc lộ 1D qua khu phố 16, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai kết nối với tỉnh Đắk Lắk, hàng chục mét khối đất đá cùng cây lớn từ taluy dương bất ngờ đổ xuống mặt đường.

Chiếc xe tải mang biển kiểm soát 77LD-00076 do tài xế Trần Quốc Sĩ điều khiển đang lưu thông từ Quy Nhơn về phía Nam bị đất đá vùi kẹt bánh, tắt máy ngay tại khu vực sạt lở.

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Chiếc xe tải bị đất đá lấp nửa bánh xe, chết máy giữa đường.

Bùn đất, đá phủ trên mặt đường khiến các phương tiện phải di chuyển chậm. Tại nhiều vị trí, nước từ sườn núi đổ xuống thành dòng xiết, chảy ngang đường, tiềm ẩn nguy hiểm, nhất là đối với người đi xe máy. 

Tài xế Trần Quốc Sĩ kể lại: “Tôi cố gắng di chuyển nhanh để vượt qua đoạn đường nguy hiểm. Tuy nhiên, vẫn phải đi chậm, về số thấp. Đá bất ngờ trôi xuống, kẹt bánh xe khiến phương tiện chết máy”.

Khẩn trương khắc phục và phân luồng giao thông

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai huy động lực lượng, máy xúc và phương tiện chuyên dụng đến hiện trường xử lý đất đá, hỗ trợ các phương tiện bị ảnh hưởng.

Cảnh sát giao thông tỉnh Gia Lai cũng phối hợp với Công an phường Quy Nhơn Nam và chính quyền địa phương tổ chức chốt chặn, điều tiết từ xa, tạm dừng phương tiện qua những vị trí nguy hiểm và hướng dẫn di chuyển theo hướng khác.

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Đất đá từ trên núi tràn xuống Quốc lộ 1D gây cản trở giao thông.

Đến 11h cùng ngày, điểm sạt lở cơ bản được giải tỏa, phương tiện được lưu thông một chiều qua khu vực. Riêng đường đèo Quy Hòa, đoạn từ cổng Khu du lịch Ghềnh Ráng đến giáp Quốc lộ 1D, được rào chắn, không cho phương tiện lưu thông do nguy cơ sạt lở. 

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ bố trí cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng gần các điểm xung yếu, sẵn sàng ứng cứu. Tại vùng trũng thấp thuộc thung lũng Quy Hòa và chân núi Bãi Xép (phường Quy Nhơn Nam), các lực lượng tại chỗ bám địa bàn, chuẩn bị hỗ trợ sơ tán người dân, di chuyển tài sản đến nơi an toàn nếu nước tiếp tục dâng cao. 

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Một số điểm, nước tràn qua mặt đường

Có mặt chỉ đạo khắc phục ngay sau khi xảy ra sự cố, ông Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, cho biết: “Lượng đất đá đang chiếm mặt đường rất lớn và gây cản trở giao thông. Hiện nay, chúng tôi đang chỉ đạo đơn vị quản lý đường điều phương tiện chuyên dụng để kịp thời dọn dẹp. Lực lượng của phường Quy Nhơn Nam cũng đã phối hợp với cảnh sát giao thông và lực lượng ban bảo trì của Sở cùng nhau phối hợp đảm bảo giao thông".

Sạt lở trên Quốc lộ 1D qua Gia Lai

Tỉnh Gia Lai khuyến cáo, mưa lớn ở khu vực phía đông tỉnh còn diễn biến phức tạp, người dân cần thận trọng khi qua các đoạn đường ven núi, tuân thủ hướng dẫn phân luồng, không vượt rào chắn hoặc cố đi qua những đoạn nước chảy xiết.

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Gia Lai khẩn trương tái định cư dân vùng sạt lở, ngập lụt

VOV.VN - Toàn tỉnh Gia Lai có 1.858 hộ dân cần bố trí, ổn định chỗ ở tại 16 khu vực, gồm 13 dự án tái định cư tập trung và 3 phương án bố trí xen ghép. Với mục tiêu sắp xếp nơi ở cho 1.133 hộ ngay trong năm 2026, địa phương đẩy nhanh tiến độ đưa các hộ vùng thiên tai đến nơi ở an toàn.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
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