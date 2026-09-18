Đắk Lắk đối thoại, tháo gỡ những vấn đề người lao động quan tâm

Một trong những nội dung được người lao động quan tâm là việc bảo đảm quyền lợi BHXH trong trường hợp doanh nghiệp còn chậm đóng. Ông Cao Văn Bi, Chủ tịch Công đoàn cơ sở một doanh nghiệp ở phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, kiến nghị cần có giải pháp để người lao động không bị ảnh hưởng quyền lợi khi doanh nghiệp chưa hoàn tất nghĩa vụ đóng BHXH.

“Nghị định 158 quy định cơ quan bảo hiểm xã hội chỉ xác nhận thời gian doanh nghiệp đã đóng cho người lao động, như vậy người lao động có thể bị thiệt thòi. Tôi kiến nghị nên xác nhận thời gian đóng đến thời điểm người lao động nghỉ việc; phần doanh nghiệp còn nợ 2-3 tháng hoặc 1 năm thì cơ quan chức năng có trách nhiệm thu hồi, để bảo đảm quyền lợi người lao động”.

Công nhân, người lao động nêu ý kiến tại buổi đối thoại

Tại hội nghị, các ý kiến của đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động và cán bộ công đoàn tập trung vào những khó khăn đang đặt ra trong đời sống, việc làm và quá trình thực hiện các chính sách liên quan đến người lao động. Đáng chú ý là vấn đề việc làm trong bối cảnh yêu cầu kỹ năng nghề, kỹ năng số ngày càng cao; tình trạng chậm trả lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội; nhu cầu nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân và những vướng mắc trong tiếp cận các chính sách an sinh.

Giải đáp về vấn đề đào tạo nghề và việc làm tại địa phương, ông Nguyễn Quang Thuân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk, cho biết giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và ổn định đời sống người lao động là một trong những nhiệm vụ tỉnh quan tâm.

“Trên cơ sở kiến nghị của doanh nghiệp, chúng tôi từng bước tháo gỡ những khó khăn. Trước hết, tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành xây dựng kế hoạch đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động trong thời gian tới. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp kết nối việc làm, chú trọng các hộ đói nghèo, với nhiều giải pháp như tạo việc làm tại chỗ, kết nối lao động ngoài tỉnh và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, trong đó có lao động thời vụ”.

Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk với đoàn viên, người lao động và cán bộ công đoàn năm 2026

Cùng với việc giải quyết những vướng mắc về chính sách, chuyển đổi số được xác định là một trong những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, giúp người dân và người lao động tiếp cận chính sách thuận tiện hơn, nhất là các chính sách về bảo hiểm xã hội.

Ông Tạ Đức Hậu, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk, cho biết, ngành BHXH đang từng bước thay đổi phương thức phục vụ giúp người lao động tiếp cận các chế độ thuận tiện hơn.

“Ngành bảo hiểm xã hội xác định chuyển đổi từ phục vụ thụ động sang phục vụ chủ động. Sau khi có hệ thống cơ sở dữ liệu sạch thì chúng tôi chủ động kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phát hiện ra những bộ định danh của người lao động còn chưa chính xác, chưa được đồng bộ thì chúng tôi chủ động gửi danh sách những người lao động mà còn sai sót cho cơ quan quản lý lao động cũng như là cho người lao động để kịp thời cập nhật, điều chỉnh".

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và Liên đoàn lao động trao quà cho các đoàn viên, công nhân lao động.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định, những nội dung được trao đổi tại hội nghị không chỉ dừng ở việc giải đáp từng câu hỏi mà còn đặt ra yêu cầu tiếp tục xử lý sau đối thoại. UBND tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận, chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu và giải quyết. Đồng thời yêu cầu tăng cường đối thoại trực tiếp giữa chính quyền, doanh nghiệp với người lao động; phối hợp với tổ chức Công đoàn để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.