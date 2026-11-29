Đến chiều 29/11, mưa lũ tại khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk đã giảm, mực nước các sông xuống báo động 1. Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài qua hai đợt liên tiếp đã gây sạt lở nhiều tuyến đường và bờ sông, ảnh hưởng đến việc đi lại, sản xuất của người dân. Chính quyền địa phương đang huy động nhân lực, phương tiện khẩn trương khắc phục.

Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (áo trắng) đi kiểm tra, chỉ đạo khắc phục sạt lở do mưa lũ.

Tại sông Kỳ Lộ, đoạn dưới chân cầu Đồng Hội, thuộc thôn Kỳ Lộ, xã Phú Mỡ, mưa lũ những ngày qua gây sạt lở nghiêm trọng bờ tả, với chiều dài hơn 500m, xâm thực vào đất sản xuất của người dân.

Theo ông Bùi Xuân Cường, Bí thư Đảng ủy xã Phú Mỡ, các điểm sạt lở dọc sông Kỳ Lộ ảnh hưởng đến 79 hộ dân. Tình trạng này đã diễn ra từ năm ngoái, mỗi năm bờ sông tiếp tục bị xâm thực sâu từ 15-20m, vượt quá khả năng khắc phục của địa phương. Trước mắt, xã dự kiến hỗ trợ người dân trồng tre giữ bờ, đồng thời khơi thông dòng chảy để hạn chế sạt lở.

“Xã sẽ hỗ trợ bà con, trước mắt là trồng tre để hạn chế tình trạng xói lở các triền sông, ven suối và điều chỉnh dòng chảy; đồng thời, xã cũng đã cho các đơn vị khơi thông dòng chảy, vừa tạo nguồn thu ngân sách, vừa điều chỉnh tuyến dòng sông thủy lộ đi qua khu vực cầu Đồng Hội”, ông Cường cho hay.

Các phương tiện, máy móc đưa vào khắc phục sạt lở.

Không chỉ bờ sông, nhiều tuyến giao thông trên địa bàn các xã Phú Mỡ, Đồng Xuân cũng bị ảnh hưởng. Tuyến đường từ La Hai đi Đồng Hội bị bồi lấp tại một số ngầm, tràn; riêng tuyến ĐT 647, đoạn từ thôn Kỳ Lộ đến thôn Phú Lợi, xã Phú Mỡ, xảy ra sạt lở nghiêm trọng tại hai vị trí, trong đó có điểm ở Km22+950.

Trong hai ngày 28 và 29/11, UBND xã Phú Mỡ đã huy động máy móc, nhân lực khắc phục tạm thời để người dân và phương tiện lưu thông. Tuy nhiên, việc đi lại qua những điểm sạt lở vẫn tiềm ẩn nguy hiểm.

Bà La Lan Thị Sách, ở thôn Phú Tâm, cho biết: “Thấy dốc đây này dễ sạt lở, sụt xuống, người dân cũng rất lo lắng, e ngại. Chỉ khi nào có công việc thật sự cần thiết mới đi lại, còn không có việc gì thì cũng chẳng đi làm gì”.

Tỉnh lộ 647, đoạn qua xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk bị sạt lở từ ngày 28/11.

Đáng chú ý, một số điểm sạt lở trên tuyến đường này đã xuất hiện từ đợt mưa lũ lịch sử cuối năm 2025. Địa hình hiểm trở, đất đá tiếp tục có nguy cơ đổ xuống mặt đường, đe dọa an toàn giao thông.

Ngày 29/11, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra thực tế, chỉ đạo khắc phục các điểm sạt lở đường giao thông và bờ sông Kỳ Lộ tại xã Phú Mỡ. Ông Đào Mỹ yêu cầu địa phương khẩn trương xử lý những vị trí nguy hiểm, bảo đảm an toàn đi lại; đồng thời thường xuyên kiểm tra các khu vực ngập lụt, vùng trũng thấp, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh.

“Vì tình hình mưa lũ hiện nay còn rất phức tạp, phải tập trung khắc phục để bảo đảm an toàn giao thông cho khu vực cũng như người dân xung quanh. Còn đối với các điểm ngập lụt, vùng trũng thấp, chúng tôi yêu cầu các địa phương thường xuyên kiểm tra, động viên, hướng dẫn bà con nhân dân chủ động phòng tránh, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là”, ông Mỹ chỉ đạo.