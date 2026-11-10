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Mưa lớn ở miền Trung, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại 8 tỉnh, thành phố

Thứ Ba, 14:35, 10/11/2026
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VOV.VN - Mưa lớn tại các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa khiến nhiều nơi ghi nhận lượng mưa hàng trăm mm trong 24 giờ, riêng Huế đạt 658mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa phương.

 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 12h ngày 9/11 đến 12h ngày 10/11), khu vực các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to.

Đáng chú ý, tại trạm Nam Đông (TP. Huế), lượng mưa ghi nhận lên tới 658mm. Một số địa phương khác cũng có lượng mưa lớn như Đập thủy điện La Tó (Quảng Trị) 495mm, Sông Hinh 4 (Đắk Lắk) 479,8mm, Bà Nà 1 (TP. Đà Nẵng) 462,2mm và Kỳ Lạc (Hà Tĩnh) 448mm.

Ngoài ra, lượng mưa tại Sơn Long (Quảng Ngãi) đạt 290mm, Canh Liên (Gia Lai) 228,1mm và Khánh Bình (Khánh Hòa) 189,1mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh, thành phố trên đã gần bão hòa, với độ ẩm trên 85%, hoặc đạt trạng thái bão hòa.

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Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại 8 tỉnh, thành phố

Dự báo trong 6 giờ tiếp theo tính từ thời điểm phát bản tin lúc 12h20 ngày 10/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa.

Trong đó, Hà Tĩnh có lượng mưa tích lũy phổ biến từ 5-10mm, có nơi trên 20mm. Quảng Trị, TP. Huế và TP. Đà Nẵng phổ biến từ 20-30mm, có nơi trên 80mm.

Tại Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-20mm, có nơi trên 40mm.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, trong 6 giờ tiếp theo, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường thuộc 8 tỉnh, thành phố gồm Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Đáng chú ý, cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được cảnh báo ở cấp 1; riêng Quảng Trị và TP. Huế ở cấp 2.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, ảnh hưởng đến việc di chuyển của các phương tiện.

Ngoài ra, lũ quét, sạt lở đất có thể phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho hoạt động sản xuất và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Trước tình hình trên, cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương rà soát các điểm nghẽn dòng chảy, những vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

PV/VOV.VN
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