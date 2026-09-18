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Đắk Lắk lên phương án giữ thông tin liên lạc khi thiên tai xảy ra

Thứ Sáu, 11:31, 18/09/2026
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VOV.VN - Trước nguy cơ mưa lũ, sạt lở gây mất điện, chia cắt giao thông, làm gián đoạn nhiều tuyến thông tin cùng lúc, sáng nay (18/9), UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp với các ngành, địa phương và doanh nghiệp viễn thông về đảm bảo thông tin liên lạc trong mùa mưa lũ.

 

Đắk Lắk hiện có 4.166 trạm thông tin di động, trong đó 3.528 trạm có nguồn điện dự phòng, chiếm hơn 84%; 1.993 trạm có máy phát điện cố định. Đáng chú ý, 700 trạm BTS nằm tại các khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai.

Để ứng phó khi hạ tầng bị sự cố, các doanh nghiệp viễn thông tỉnh Đắk Lắk đã chuẩn bị 10 trạm BTS lưu động, 636 máy phát điện lưu động, 17 thiết bị điện thoại vệ tinh cùng khoảng 50 xe thông tin và phương tiện ứng cứu. Các đơn vị tổ chức trực 24/7, sẵn sàng huy động nhân lực, thiết bị, vật tư để khôi phục thông tin liên lạc.

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Cuộc họp triển khai phương án đảm bảo thông tin liên lạc trong mùa mưa lũ tại Đắk Lắk.

Ngành chức năng nhận định, mất điện kéo dài, đứt tuyến cáp, sập cột ăng-ten, ngập lụt, sạt lở khiến lực lượng kỹ thuật khó tiếp cận hiện trường là những nguy cơ có thể làm gián đoạn thông tin trên diện rộng. Trong trường hợp thiên tai lớn, nhiều trạm BTS, tuyến truyền dẫn và nguồn điện có thể gặp sự cố cùng lúc.

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Đại diện các đơn vị, doanh nghiệp viễn thông báo cáo phương án đảm bảo thông tin liên lạc, ứng phó khi hạ tầng bị sự cố do thiên tai.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk đề xuất phương án ứng cứu theo nguyên tắc “phát hiện nhanh - báo cáo nhanh - điều phối nhanh - khôi phục nhanh”. Khi cần thiết, các nhà mạng sẽ chia sẻ, sử dụng chung hạ tầng, thực hiện roaming; đồng thời huy động lực lượng quân sự, công an và chính quyền cơ sở hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận những khu vực bị chia cắt.

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Trụ điện bị ngã đổ trong đợt mưa lũ năm 2025, gây nguy cơ gián đoạn hệ thống điện và thông tin liên lạc.

Bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các ngành, địa phương và doanh nghiệp viễn thông khẩn trương rà soát các khu vực xung yếu, nhất là 30 xã, phường thường xuyên chịu ảnh hưởng thiên tai; kiểm tra, gia cố nhà trạm, cột ăng-ten, tuyến truyền dẫn; bổ sung nguồn điện, nhiên liệu và thiết bị dự phòng. Các đơn vị phải duy trì chế độ trực 24/24 giờ khi có nguy cơ thiên tai, xây dựng phương án phối hợp giữa các nhà mạng và lực lượng tại chỗ, đồng thời chuẩn bị các thiết bị thông tin dự phòng để sử dụng khi mạng dân sự bị gián đoạn.

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Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk Hồ Thị Nguyên Thảo yêu cầu sẵn sàng các phương án, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mùa mưa lũ

“Các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh, đặc biệt là các xã, phường, cần hoàn thiện phương án, kiểm tra và bảo đảm sẵn sàng trước mùa mưa lũ. Mục tiêu là duy trì thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ người dân; khi xảy ra sự cố, kịp thời kích hoạt các phương án để bảo đảm an toàn thông tin, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và liên lạc trong nhân dân”, bà Hồ Thị Nguyên Thảo nhấn mạnh.

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Đắk Lắk yêu cầu chủ động điều tiết nước hồ Sông Ba Hạ trước khi lũ về

VOV.VN - Trận lũ lịch sử cuối năm 2025 khiến mực nước trên sông Ba tại tỉnh Đắk Lắk vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1993 tới hơn 1m, gây thiệt hại rất lớn ở phía hạ nguồn. Tại Hội nghị chuyên đề về công tác phòng, chống thiên tai năm 2026, tỉnh Đắk Lắk yêu cầu chủ động điều tiết nước các hồ chứa trước khi lũ về.

 

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên
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