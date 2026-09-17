Đắk Lắk yêu cầu chủ động điều tiết nước hồ Sông Ba Hạ trước khi lũ về

Năm 2026, công tác ứng phó với thiên tai được tỉnh Đắk Lắk tăng cường theo hướng chủ động hơn, với gần 100 trạm đo mưa chuyên dùng, 11 trạm cảnh báo lũ tự động; 100% xã, phường thành lập lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai với hơn 11.000 người.

Thực tế cũng yêu cầu một số khâu cần tiếp tục khắc phục, trong đó có việc phối hợp, chia sẻ thông tin trong vận hành hồ chứa và liên hồ chứa khi xảy ra mưa lũ lớn. Đây là bài học được Đắk Lắk lưu ý sau đợt lũ lịch sử tháng 11 năm ngoái.

Công tác vận hành hồ chứa, thông báo, cảnh báo vùng hạ du được Đắk Lắk yêu cầu chủ động từ sớm.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đặc biệt lưu ý các hồ chứa trên lưu vực sông Ba, việc điều tiết phải được tính toán trước khi lũ về, thay vì chờ nước lên mới xử lý. Khi dự báo xuất hiện một đợt mưa lớn, các cơ quan phòng chống thiên tai phải làm việc sớm với chủ hồ, tính toán mực nước phù hợp để tạo dung tích đón lũ.

“Chúng ta chủ động điều tiết nước trước khi mưa bão mà có nước lớn, lũ đổ về. Và trong thời gian đó thì phải thực hiện ngay xả nước xuống hạ du như thế nào thì phải thông tin kịp thời cho người dân. Nội dung thứ hai là quá trình nước về và thực hiện số lượng nước về và số lượng nước thải xuống dưới hạ du thì cái này là phải phối hợp nhịp nhàng giữa các khu vực", ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.

Ông Châu Đình Quốc, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

Với hồ Sông Ba Hạ, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk yêu cầu phải phối hợp vận hành với các hồ trên cùng lưu vực, đặc biệt là hồ phía thượng nguồn Sông Hinh, đồng thời phải bảo đảm thông tin đến chính quyền và người dân vùng hạ du.

Đại diện Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ cho biết, trước mùa mưa lũ năm nay, đơn vị đã kiểm tra, bảo dưỡng toàn bộ thiết bị phục vụ xả lũ, thực hiện phương án phòng chống thiên tai và phối hợp với các địa phương vùng hạ du, cũng như các chủ hồ phía thượng nguồn. Hệ thống cảnh báo cũng được tăng cường, trong đó khi nước lớn đổ về hồ, tần suất cập nhật thông tin được rút ngắn đáng kể.

Quang cảnh hội nghị về công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó mưa lũ tại Đắk Lắk.

Ông Châu Đình Quốc, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ cho biết, năm nay sẽ tăng thêm các kênh cảnh báo trực tiếp đến người dân vùng hạ du. “Năm nay công ty có hợp đồng với hai nhà mạng Viettel và VinaPhone. Khi có lũ lớn xảy ra thì sẽ là nhắn tin SMS cho toàn bộ lưu vực. Ngoài ra công ty cũng có cấp loa cầm tay cho một số người dân có uy tín ở các địa phương vùng hạ du, khi có thông tin thì công ty cũng sẽ là gọi điện, nhắn tin cho những người đó, rồi người ta là cầm loa cầm tay để mà đi thông báo cho bà con ở các vùng đó”.

Không chỉ là tần suất cập nhật, vấn đề quan trọng hơn được đặt ra là thông tin phải đến người dân đủ sớm để có thể hành động. Đây cũng là điểm rút kinh nghiệm sau trận lũ năm 2025, khi việc vận hành các hồ trên lưu vực và cảnh báo vùng hạ du còn có lúc chưa theo kịp diễn biến thực tế.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động ứng phó.

Đối với lưu vực sông Ba, yêu cầu này càng cấp thiết bởi đây là lưu vực liên tỉnh, việc vận hành hồ phía thượng nguồn có thể tác động trực tiếp đến vùng hạ du Đắk Lắk. Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu phải duy trì trao đổi thông tin thường xuyên với tỉnh Gia Lai về lượng mưa, mực nước và vận hành các hồ thượng nguồn, đồng thời cảnh báo phải đến người dân trước khi xả lũ.

“Việc vận hành xả lũ phải được thông tin kịp thời, đầy đủ và đặc biệt là dễ hiểu đến chính quyền và người dân vùng hạ du, đảm bảo đủ thời gian chủ động ứng phó. Phương án phải báo trước người dân ít nhất nửa ngày. Họ mới kịp thời họ chạy đi chỗ cao ráo hoặc di chuyển, dắt con bò, con trâu đi chứ. Cũng cảnh báo nhưng mà cảnh báo trước 5 phút hay 10 phút là không thể được", ông Triết thông tin.

Từ đầu năm đến nay, thiên tai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã làm 2 người chết, 109 căn nhà bị hư hỏng, thiệt hại hơn 2,8 tỷ đồng. Công tác ứng phó với thiên tai đặt ra yêu cầu chủ động tính toán dung tích đón lũ, phối hợp vận hành giữa các hồ, cập nhật diễn biến dòng chảy và quan trọng nhất là cảnh báo đủ sớm để người dân vùng hạ du có thời gian di chuyển, bảo vệ người và tài sản.