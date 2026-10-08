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Đắk Lắk: Mỗi ngày có trên 100 ca mắc sốt xuất huyết

Thứ Năm, 08:16, 08/10/2026
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VOV.VN - Số ca mắc sốt xuất huyết tăng nhanh tại tỉnh Đắk Lắk và đang ở mức hơn 100 bệnh nhân mắc mới mỗi ngày, gây áp lực lên các cơ sở y tế và nguy cơ lan rộng.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk (CDC Đắk Lắk), tính đến ngày 7/10, toàn tỉnh ghi nhận 8.433 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng những ngày gần đây, mỗi ngày ghi nhận trên 100 ca. Đã có 2 trường hợp tử vong tại phường Tân An và xã Quảng Phú.

Các địa bàn có nguy cơ mắc rất cao và nhiều ca bệnh, gồm phường Buôn Ma Thuột, Tân Lập, Tân An, Ea Kao và các xã Ea H’leo, Hòa Phú, Tân Tiến, Krông Pắk, Ea Tul, Cư M’gar. Phường Thành Nhất và các xã Ea Knuếch, Pơng Đrang, Ea Đrông, Ea Na, Ea Drăng thuộc nhóm nguy cơ cao.

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Một bệnh nhân sốt xuất huyết đang được điều trị.

Số ca mắc tăng nhanh trong những ngày gần đây được cho là liên quan đến mưa kéo dài, thuận lợi cho muỗi vằn sinh sôi và truyền bệnh. Trong khi đó, công tác phòng, chống dịch ở một số nơi chưa hiệu quả, người dân còn chủ quan. Bác sĩ Hoàng Hải Phúc, Giám đốc CDC Đắk Lắk cho biết, lượng bệnh nhân tăng cao khiến Khoa Cấp cứu Nhi và Nhi sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên luôn quá tải; nhiều cơ sở y tế công lập và ngoài công lập ở phía Tây tỉnh Đắk Lắk cũng chịu áp lực tương tự. CDC Đắk Lắk đang khẩn trương triển khai các giải pháp giảm ca mắc mới, kiểm soát ổ dịch, không để dịch bệnh lan rộng.

“Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk tham mưu lên Sở Y tế, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành công văn chỉ đạo UBND các xã, phường phải đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch chủ động bằng cách triển khai các đợt tổng vệ sinh môi trường; đối với người dân phải tự bảo vệ mình là chính. Riêng đối với ngành y tế, chúng tôi cử cán bộ xuống các vùng dịch kiểm tra, đánh giá chỉ số véc-tơ, chỉ số bọ gậy để điều tiết phương tiện, máy móc, sử dụng phun hóa chất bằng ô tô để diệt muỗi, lăng quăng, bọ gậy", bác sĩ Phúc nhấn mạnh. 

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên
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