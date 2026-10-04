Xã hội hóa chuyển đổi số, thêm tiện ích cho người dân Đắk Lắk

Đến khám tại Trung tâm Y tế Phú Hòa, chị Lê Thị Bích Loan, ở thôn Phú Thạnh, xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk đăng ký trên máy tự phục vụ, còn gọi là kiosk y tế thông minh, đặt tại khu vực tiếp đón. Chỉ cần đưa mã QR trên thẻ bảo hiểm y tế hoặc căn cước công dân vào bộ phận quét, máy tự động đọc thông tin cá nhân, giúp chị bớt khâu khai thông tin và lấy số thứ tự ngay trên thiết bị.

Kiosk y tế thông minh đặt tại khu vực tiếp đón của Trung tâm Y tế Phú Hòa, xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk giúp người dân dễ thao tác và đăng ký khám tự động.

Chị Loan nhận thấy, thao tác trên máy khá đơn giản, từ người trẻ đến người lớn tuổi cũng có thể sử dụng. “Mình thấy máy này khá là dễ dàng cho bệnh nhân, thông tin rõ ràng. Bản thân mình thì còn trẻ, nhưng những cô chú già vẫn sử dụng được. Có máy này thì mình bấm số thứ tự nhanh hơn, không phải chờ đợi lâu, mất lượt hay người tới trước khám sau, người sau tới khám trước”, chị Loan chia sẻ.

Máy đăng ký khám tự phục vụ được đưa vào sử dụng tại Trung tâm Y tế Phú Hòa từ tháng 9 năm nay, mỗi lượt đăng ký chỉ mất chưa đầy 1 phút. Thiết bị giúp giảm số nhân viên phải bố trí thường xuyên tại khu vực tiếp đón, dành nhân lực cho các nhiệm vụ khác.

Bác sĩ Lương Văn Phước, Giám đốc Trung tâm Y tế Phú Hòa cho biết, hiệu quả là rõ rệt khi từ cuối tháng 7 đến nay, trung tâm đồng thời triển khai khám sức khỏe toàn dân, với hơn 3.500 lượt người đã được khám.

“Từ khi triển khai máy này thì khâu quản lý nhân sự được thoải mái hơn, trước đây thì phải bố trí nhiều người, hiện nay chỉ cần 1 đến 2 người là đã xong được công việc đó. Qua đó tạo điều kiện chuyển cán bộ hỗ trợ các bộ phận khác. Chỉ cần tiếp đón ở đây người ta có thể nâng lên thẳng khu khám, bỏ qua giai đoạn quét máy trang thiết bị của các khoa phòng”, bác sĩ Phước thông tin.

Việc tự động đọc thông tin người bệnh trong khâu tiếp đón giúp Trung tâm Y tế Phú Hòa bớt công việc nhập liệu và bố trí lại nhân lực. Đây cũng là nhu cầu thực tế trong chuyển đổi số ở cơ sở: thiết bị phù hợp, dễ sử dụng, tiết kiệm thời gian cho cả người dân lẫn cán bộ thực hiện.

Kiosk y tế thông minh tại Trung tâm Y tế Phú Hòa và Trung tâm Y tế Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk được huy động từ nguồn xã hội hóa.

Bà Huỳnh Thị Son, Bí thư Đảng ủy xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ, cùng với nguồn lực ngân sách, thời gian qua địa phương đã nhận được nhiều sự hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa trong quá trính chuyển đổi số. Máy đăng ký khám tại Trung tâm Y tế Phú Hòa do Agribank Chi nhánh Phú Yên tài trợ là một trong số đó. Đây cũng là sự hỗ trợ cần thiết, góp phần tạo thêm nguồn lực cho xã Phú Hòa 1 trong công tác chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực.

Theo Sở Y tế Đắk Lắk, chuyển đổi số đang được triển khai từ bệnh án, hồ sơ sức khỏe điện tử đến thanh toán không dùng tiền mặt và các tiện ích phục vụ khám chữa bệnh. Giai đoạn 2026-2030, Đắk Lắk đã thống nhất chủ trương bố trí gần 484 tỷ đồng cho 7 dự án y tế số. Cùng với nguồn đầu tư của Nhà nước, tỉnh cũng khuyến khích huy động nguồn lực xã hội để bổ sung, nâng cao chất lượng dịch vụ ở những hạng mục phù hợp.

Sau sáp nhập, tỉnh Đắk Lắk có 36 cơ sở khám chữa bệnh có giường bệnh trực thuộc, gồm 14 bệnh viện và 22 trung tâm y tế. Kiosk y tế thông minh hiện đã được triển khai tại 15 đơn vị. Trong đó, Agribank Chi nhánh Phú Yên tài trợ thiết bị tại Trung tâm Y tế Phú Hòa và Trung tâm Y tế Sơn Hòa.

Cùng với nguồn đầu tư của Nhà nước, Đắk Lắk khuyến khích huy động nguồn lực xã hội để bổ sung, nâng cao chất lượng dịch vụ trong lĩnh vực y tế ở cơ sở.

Ông Phan Thông Thái, Giám đốc Agribank Chi nhánh Phú Yên cho biết: "Chúng tôi đang có chương trình tiếp tục ủng hộ Kiosk y tế thông minh và các Kiosk cho các chính quyền địa phương nữa, hỗ trợ các thiết bị thiết thực để làm sao giúp bà con được hưởng những lợi ích của việc chuyển đổi số".

Nguồn lực xã hội hóa không thay thế đầu tư của Nhà nước, nhưng có thể bổ sung vào những nhu cầu cụ thể ở cơ sở. Với những trang thiết bị và nguồn lực phù hợp nhu cầu sử dụng thực tế ở cơ sở, hiệu quả chuyển đổi số có thể thấy ngay qua những thay đổi cụ thể. Như tại một số cơ sở y tế của tỉnh Đắk Lắk, hiệu quả thể hiện qua việc thiết bị được đưa vào sử dụng đã giúp người dân bớt thao tác và giảm thời gian chờ.