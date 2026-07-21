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Đồng Tháp truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 14 Mẹ

Thứ Ba, 16:04, 21/07/2026
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VOV.VN - Ngày 21/7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" cho 15 Mẹ, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người mẹ đã có nhiều hy sinh, cống hiến cho đất nước.

Trong đợt này, Chủ tịch nước đã ký quyết định truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 14 cá nhân của tỉnh Đồng Tháp vì những cống hiến, hy sinh to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời cũng có 1 Mẹ được phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng là Mẹ Phạm Thị Kiên.

Việc phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” là sự ghi nhận cao quý của Đảng và Nhà nước đối với những hy sinh to lớn của các Mẹ, đồng thời tôn vinh biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước, đức hy sinh và tinh thần bất khuất của phụ nữ Việt Nam.

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Lãnh đạo Tỉnh ủy Đồng Tháp trao bằng công nhận danh hiệu "Mẹ Việt Nam Anh hùng" cho thân nhân các Mẹ

Thể hiện truyền thống "uống nước nhớ nguồn, “Đền ơn đáp nghĩa”, thời gian qua, tỉnh Đồng Tháp luôn xác định công tác chăm lo người có công với cách mạng vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm và đạo lý của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân.

Hiện toàn tỉnh có trên 194.000 người có công với cách mạng và người hưởng trợ cấp một lần theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ; hơn 20.000 người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hằng tháng. Các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ được duy trì thường xuyên. Đặc biệt, tất cả các Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống trên địa bàn tỉnh đều được các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp nhận phụng dưỡng suốt đời.

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Hơn 1.500 phụ nữ Đà Nẵng dâng hoa tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng

VOV.VN - Tại Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng và Nghĩa trang liệt sĩ phường Quảng Phú, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức Chương trình Dưới bóng Tượng đài- Phụ nữ Đà Nẵng dâng đóa cúc trắng tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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