中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tạm dừng ăn bán trú tại trường học ở TP.HCM nghi do ngộ độc

Thứ Năm, 15:24, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trường Tiểu học Bình Quới Tây ở TP.HCM tạm dừng tổ chức ăn bán trú sau sự việc hàng chục học sinh nghi ngộ độc thực phẩm.

Ngày 9/4, chị Minh Trang, ngụ phường Bình Quới, (quận Bình Thạnh cũ), TP.HCM cho biết, hai con của chị học ở Trường Tiểu học Bình Quới Tây, hiện đang nằm viện điều trị sốt cao, nôn, tiêu chảy.

tam dung an ban tru tai truong hoc o tp.hcm nghi do ngo doc hinh anh 1
Các em học sinh được phụ huynh đưa nhập viện điều trị sốt cao, nôn, tiêu chảy. (Ảnh: A.X)

Trước đó 2 ngày, sau khi tan trường, con trai lớp 2 của chị Trang báo đau bụng, đi ngoài nhưng chị chỉ nghĩ rối loạn tiêu hóa bình thường nên bỏ qua.

Đến sáng hôm sau (tức ngày 8/4), khoảng hơn 7h30, chị Trang được cô giáo của con gọi thông báo đón cháu về nhà vì con đau bụng. Đến 12h cùng ngày, con trai lớn học lớp 4 cũng được cô gọi để đón về.

Ông Đỗ Hoàn Vũ, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, phường Bình Quới thông tin, có 41 học sinh trường Tiểu học Bình Quới Tây nhập viện. Đến nay, đa số đã được cho về nhà theo dõi.

Ông Vũ cũng thông tin, khoảng 10h ngày 8/4, cán bộ phòng và y tế phường Bình Quới có mặt ở trường sau khi nhận tin báo, thời điểm này chưa đến giờ ăn bán trú. Lúc này, có gần 10 học sinh biểu hiện mệt mỏi, đau đầu, buồn nôn và tăng dần sau đó.

Cán bộ y tế phường đã đến thăm khám và chuyển 4 em vào bệnh viện, còn lại phụ huynh chủ động đưa con đi điều trị.

tam dung an ban tru tai truong hoc o tp.hcm nghi do ngo doc hinh anh 2
Liên quan vụ việc, hiện cơ quan chức năng phường tiếp tục theo dõi, điều tra dịch tễ và xác minh nguyên nhân. (Ảnh: A.X)

Trong 14 ngày qua, tại trường học và trên địa bàn chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm liên quan hoặc tương tự.

Các trường hợp có triệu chứng xuất hiện rải rác. Hiện cơ quan chức năng phường tiếp tục theo dõi, điều tra dịch tễ và xác minh nguyên nhân (thực phẩm, nước uống hoặc yếu tố khác).

Đối với mẫu thức ăn ngày 7, 8/4 và mẫu nước uống đã được yêu cầu xét nghiệm và chờ kế quả.

Đồng thời, trường cũng được yêu cầu tạm ngưng tổ chức bán trú để chờ kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền.

Bà Diệp Thị Ngọc Tiên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Quới Tây thông tin thêm, ngay tiết học đầu ngày 8/4 (khoảng 7h40), nhiều học sinh khối 1, 2, 3 xuống phòng y tế với các biểu hiện mệt mỏi, sốt.

Trong cả ngày, có hơn 100 lượt học sinh xuống thăm khám tại phòng y tế, trong đó, hơn 40 em nôn ói, đau bụng.

Bà Ngọc Tiên cho biết, thời điểm các em học sinh bị nôn ói, đau bụng xảy ra vào thời điểm đầu ngày, khi đó chưa ăn uống ở trường nên không thể nói bị ngộ độc sau khi ăn bán trú.

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
Tag: học sinh ngộ độc ngộ độc thực phẩm bán trú TP.HCM Bình Quới Tây
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

72 học sinh ở Indonesia bị ngộ độc sau khi dùng bữa ăn dinh dưỡng miễn phí

VOV.VN - 72 học sinh ở Jakarta (Indonesia) bị ngộ độc sau khi dùng thực phẩm của bữa ăn dinh dưỡng miễn phí (MBG). Tất cả bệnh nhân đang được chăm sóc tại Bệnh viện Chuyên khoa Khu vực ở Đông Jakarta, tình trạng đã tương đối ổn định và có thể ra viện trong ít ngày tới.

Xem xét trách nhiệm lãnh đạo xã miền núi Đà Nẵng nếu còn xảy ra ngộ độc cá ủ chua

VOV.VN - Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức buổi kiểm tra, làm việc với các xã Phước Năng và Phước Chánh về công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm liên quan đến các ca ngộ độc do cá ủ chua xảy ra trên địa bàn gần đây.

Vì sao bánh mì dễ gây ngộ độc hàng loạt?

VOV.VN - Liên tiếp các vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì khiến nhiều người lo ngại; chuyên gia chỉ ra nguyên nhân đến từ pate, rau sống, thực phẩm chế biến sẵn và khâu vệ sinh kém, khiến món ăn quen thuộc này dễ trở thành nguồn lây nhiễm hàng loạt.

Cảnh báo ngộ độc cá nóc khi liên tiếp 3 bệnh nhân nhập viện cấp cứu

VOV.VN - Liên tiếp 3 trường hợp ngộ độc cá nóc (còn gọi là cá lóc mít) chỉ trong vòng 2 ngày tại Cần Thơ, cho thấy nguy cơ ngộ độc từ loài cá này vẫn đang hiện hữu trong cộng đồng.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục