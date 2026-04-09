Tạm dừng ăn bán trú tại trường học ở TP.HCM nghi do ngộ độc

Ngày 9/4, chị Minh Trang, ngụ phường Bình Quới, (quận Bình Thạnh cũ), TP.HCM cho biết, hai con của chị học ở Trường Tiểu học Bình Quới Tây, hiện đang nằm viện điều trị sốt cao, nôn, tiêu chảy.

Các em học sinh được phụ huynh đưa nhập viện điều trị sốt cao, nôn, tiêu chảy. (Ảnh: A.X)

Trước đó 2 ngày, sau khi tan trường, con trai lớp 2 của chị Trang báo đau bụng, đi ngoài nhưng chị chỉ nghĩ rối loạn tiêu hóa bình thường nên bỏ qua.

Đến sáng hôm sau (tức ngày 8/4), khoảng hơn 7h30, chị Trang được cô giáo của con gọi thông báo đón cháu về nhà vì con đau bụng. Đến 12h cùng ngày, con trai lớn học lớp 4 cũng được cô gọi để đón về.

Ông Đỗ Hoàn Vũ, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, phường Bình Quới thông tin, có 41 học sinh trường Tiểu học Bình Quới Tây nhập viện. Đến nay, đa số đã được cho về nhà theo dõi.

Ông Vũ cũng thông tin, khoảng 10h ngày 8/4, cán bộ phòng và y tế phường Bình Quới có mặt ở trường sau khi nhận tin báo, thời điểm này chưa đến giờ ăn bán trú. Lúc này, có gần 10 học sinh biểu hiện mệt mỏi, đau đầu, buồn nôn và tăng dần sau đó.

Cán bộ y tế phường đã đến thăm khám và chuyển 4 em vào bệnh viện, còn lại phụ huynh chủ động đưa con đi điều trị.

Liên quan vụ việc, hiện cơ quan chức năng phường tiếp tục theo dõi, điều tra dịch tễ và xác minh nguyên nhân. (Ảnh: A.X)

Trong 14 ngày qua, tại trường học và trên địa bàn chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm liên quan hoặc tương tự.

Các trường hợp có triệu chứng xuất hiện rải rác. Hiện cơ quan chức năng phường tiếp tục theo dõi, điều tra dịch tễ và xác minh nguyên nhân (thực phẩm, nước uống hoặc yếu tố khác).

Đối với mẫu thức ăn ngày 7, 8/4 và mẫu nước uống đã được yêu cầu xét nghiệm và chờ kế quả.

Đồng thời, trường cũng được yêu cầu tạm ngưng tổ chức bán trú để chờ kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền.

Bà Diệp Thị Ngọc Tiên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Quới Tây thông tin thêm, ngay tiết học đầu ngày 8/4 (khoảng 7h40), nhiều học sinh khối 1, 2, 3 xuống phòng y tế với các biểu hiện mệt mỏi, sốt.

Trong cả ngày, có hơn 100 lượt học sinh xuống thăm khám tại phòng y tế, trong đó, hơn 40 em nôn ói, đau bụng.

Bà Ngọc Tiên cho biết, thời điểm các em học sinh bị nôn ói, đau bụng xảy ra vào thời điểm đầu ngày, khi đó chưa ăn uống ở trường nên không thể nói bị ngộ độc sau khi ăn bán trú.