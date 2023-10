Đảm bảo thoát lũ trong thi công cao tốc Bắc-Nam qua tỉnh Bình Định

Gói thầu XL-01, dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh, thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam có chiều dài 19,6 km, bắt đầu từ Quốc lộ 19, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định đến hầm Cù Mông. Dự án này đã triển khai hơn 8 tháng, bảo đảm tiến độ kế hoạch. Dự án này có 13 cây cầu và một hầm đường bộ qua dãy núi Xuân Triệu.

Tại vị trí đang xây dựng cầu, nhà thầu đã tháo dỡ những vật dụng cản trở dòng chảy. Bên cạnh thi công cầu, địa hình thi công chủ yếu trên triền núi có khoan đá, nổ mìn. Do vậy, quá trình thi công tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn do sạt lở đất. Ban điều hành dự án gói thầu XL-01 và nhà thầu đã lập các tổ phòng chống thiên tai, sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra trong quá trình thi công.

Khu vực đồi núi đang thi công cao tốc Bắc-Nam qua tỉnh Bình Định có nguy cơ sạt lở vào mùa mưa

Ông Lê Văn Thành, Giám đốc Ban điều hành dự án gói thầu XL-01, dự án thành phần Quy Nhơn - Chí Thạnh cho biết: “Trong mùa mưa lũ, đặc biệt quan tâm hơn đó là sạt trượt. Ở đây đào cao, đắp sâu. Đào cao trong mùa mưa lũ, biến đổi địa chất sinh ra sạt trượt mất an toàn. Quá trình thi công, mình cũng có những giải pháp tổ chức làm các rãnh thoát nước, tiêu nước, tiêu năng. Đào máy cơ có giải pháp từ trên xuống dưới, rồi các giải pháp về tường chắn. Các vấn đề về thoát nước nữa. Xây dựng các cống chính tuyến và cống tạm khi mùa mưa không bị ùn ứ nước”.

Tại tuyến đường tránh phục vụ thi công cầu vượt Quốc lộ 19 (đoạn Cầu Trắng 1, lý trình Km22+326, thị xã An Nhơn), đơn vị thi công lắp đặt 5 cống loại D2000 để thoát nước cho lưu vực hai bên Quốc lộ 19 là nơi thường xuyên bị ngập lụt trong mùa mưa bão.

Thi công cao tốc Bắc-Nam đoạn qua xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Mới đây, UBND thị xã An Nhơn đã đề nghị Ban Quản lý dự án 85, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu đơn vị thi công xây dựng phương án khắc phục sự cố trong trường hợp mưa bão bất thường, đảm bảo an toàn về người và công trình, đảm bảo công tác thoát lũ và không làm ảnh hưởng ngập lụt đến Khu công nghiệp Nhơn Hòa. Ban Quản lý dự án 85 có trách nhiệm yêu cầu các đơn vị thi công toàn tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn đi qua thị xã An Nhơn tổ chức kiểm tra toàn tuyến, trong đó chú ý các vị trí có khả năng gây cản trở dòng chảy.

Ông Bùi Văn Cư, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã An Nhơn yêu cầu: “Những điểm đất bóc phong hóa tập trung này tránh tình trạng vị trí ách tắc dòng chảy gây ngập lụt. Các lượng đất mà đơn vị thi công bóc phong hóa tích đống, chưa có giải phóng đi được được đề nghị tập trung di dời đến bãi thải để tránh đi trường hợp lũ lụt xảy ra ảnh hưởng đến vấn đề lượng đá này nó tràn vào diện tích đất sản xuất sau này sẽ rất khó khăn”.

Đơn vị thi công tiến hành đổ trụ cầu, cao tốc Bắc-Nam qua tỉnh Bình Định

Dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua tỉnh Bình Định dài hơn 118 km với 3 dự án thành phần gồm: Quảng Ngãi-Hoài Nhơn; Hoài Nhơn-Quy Nhơn; Quy Nhơn-Chí Thanh. Đến nay, các địa phương đã bàn giao mặt bằng cho các chủ đầu tư đạt gần 97%.

Hiện nay, địa hình dự án đường cao tốc đi qua tỉnh Bình Định rất phức tạp, nhiều vị trí cắt ngang dòng chảy nhưng chưa thể thi công hoàn thiện. Tỉnh Bình Định đã yêu cầu chủ đầu tư các dự án thành phần cùng nhà thầu phải đảm bảo thoát lũ vào mùa mưa.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định nhấn mạnh: “Các đường công vụ hiện nay cũng là một trong những điểm ách tắc. Cho nên, chúng tôi cũng đã chỉ đạo hết sức quyết liệt việc này. Bây giờ đường cao tốc ưu tiên làm nhưng phải đảm bảo thông thoáng dòng chảy. Chúng tôi đã có phương án giao cho các sở ngành đi kiểm tra. Cái nào bắt buộc phải tháo dỡ trước mùa mưa là phải dỡ ngay. Các đường công vụ khác để phục vụ thì phải có nhân công ca máy đứng trực ở đó. Khi mưa lũ xuống, bằng mọi giá phải móc để cho nước chảy, tất cả phải có phương án cụ thể”.