Dân bức xúc vì kênh Kim Đôi ô nhiễm nặng, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo xử lý

Những ngày gần đây, người dân sinh sống dọc tuyến kênh Kim Đôi đoạn qua phường Vũ Ninh ( tỉnh Bắc Ninh) liên tục phản ánh tình trạng nước kênh chuyển màu đen, nổi nhiều bọt trắng và bốc mùi hôi khó chịu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và môi trường sống.

Theo ghi nhận, nước trên kênh đục đen, nhiều đoạn nổi váng dày đặc cùng các mảng bọt trắng kéo dài hàng chục mét bám dọc ven bờ. Khi có gió, bọt trắng bay khắp khu dân cư, kèm theo mùi hôi nồng nặc, đặc biệt gay gắt vào thời điểm nắng nóng.

Trước sự việc trên, ông Đào Quang Khải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tại kênh Kim Đôi.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu UBND các phường Vũ Ninh, Võ Cường, Nam Sơn, Hạp Lĩnh, Phương Liễu và xã Liên Bão tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra các khu dân cư, cơ sở sản xuất trên địa bàn quản lý có hoạt động xả thải trực tiếp vào hệ thống kênh Kim Đôi, bao gồm cả việc xả thải vào các tuyến kênh, mương nội đồng dẫn vào kênh Kim Đôi.

Chủ động giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm trên các đoạn kênh chảy qua địa bàn; tổ chức khơi thông dòng chảy các tuyến kênh, mương nội đồng thuộc phạm vi quản lý; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm; kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền đối với những nội dung vượt quá khả năng giải quyết.

Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước thải và hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt đô thị, khu dân cư tập trung Quế Võ nhằm xử lý nước thải sinh hoạt cho các phường Quế Võ, Bồng Lai và Phương Liễu.

Công ty Cổ phần phát triển đô thị Kinh Bắc được giao phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh khẩn trương xây dựng phương án đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải đối với các cơ sở sản xuất khu liền kề Khu công nghiệp Quế Võ, bảo đảm kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường theo quy định.

Đối với Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu chủ động phối hợp với các địa phương rà soát, kiểm tra các nguồn nước thải xả vào kênh Kim Đôi; kịp thời kiến nghị xử lý các hành vi xả thải không đúng quy định theo địa bàn quản lý. Đồng thời, thực hiện các biện pháp nạo vét, khơi thông dòng chảy, bảo đảm chất lượng nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

"Chủ tịch UBND các xã, phường và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng các cơ sở sản xuất, hộ gia đình xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường, đặc biệt là xả ra hệ thống kênh Kim Đôi.

Công an tỉnh Bắc Ninh tăng cường kiểm tra thực địa, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, xử lý các đơn vị xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường; trường hợp đủ điều kiện sẽ khởi tố hình sự theo quy định của pháp luật. Kết quả thực hiện báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15 hằng tháng"- lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh nêu rõ.

Đồng thời yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, theo dõi tiến độ xử lý ô nhiễm môi trường tại khu vực kênh Kim Đôi; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh định kỳ vào ngày 15 hằng tháng.