English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Dân bức xúc vì kênh Kim Đôi ô nhiễm nặng, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo xử lý

Thứ Sáu, 11:55, 29/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tại kênh Kim Đôi.

Những ngày gần đây, người dân sinh sống dọc tuyến kênh Kim Đôi đoạn qua phường Vũ Ninh ( tỉnh Bắc Ninh) liên tục phản ánh tình trạng nước kênh chuyển màu đen, nổi nhiều bọt trắng và bốc mùi hôi khó chịu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và môi trường sống.

Theo ghi nhận, nước trên kênh đục đen, nhiều đoạn nổi váng dày đặc cùng các mảng bọt trắng kéo dài hàng chục mét bám dọc ven bờ. Khi có gió, bọt trắng bay khắp khu dân cư, kèm theo mùi hôi nồng nặc, đặc biệt gay gắt vào thời điểm nắng nóng.

dan buc xuc vi kenh kim Doi o nhiem nang, lanh dao tinh bac ninh chi dao xu ly hinh anh 1
Kênh Kim Đôi đoạn qua phường Vũ Ninh nước đổi màu, nổi bọt, gây ô nhiễm

Trước sự việc trên, ông Đào Quang Khải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tại kênh Kim Đôi.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu UBND các phường Vũ Ninh, Võ Cường, Nam Sơn, Hạp Lĩnh, Phương Liễu và xã Liên Bão tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra các khu dân cư, cơ sở sản xuất trên địa bàn quản lý có hoạt động xả thải trực tiếp vào hệ thống kênh Kim Đôi, bao gồm cả việc xả thải vào các tuyến kênh, mương nội đồng dẫn vào kênh Kim Đôi.

Chủ động giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm trên các đoạn kênh chảy qua địa bàn; tổ chức khơi thông dòng chảy các tuyến kênh, mương nội đồng thuộc phạm vi quản lý; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm; kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền đối với những nội dung vượt quá khả năng giải quyết.

Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước thải và hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt đô thị, khu dân cư tập trung Quế Võ nhằm xử lý nước thải sinh hoạt cho các phường Quế Võ, Bồng Lai và Phương Liễu.

dan buc xuc vi kenh kim Doi o nhiem nang, lanh dao tinh bac ninh chi dao xu ly hinh anh 2
Nước trong kênh chuyển màu đen, nổi bọt trắng trên bề mặt

Công ty Cổ phần phát triển đô thị Kinh Bắc được giao phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh khẩn trương xây dựng phương án đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải đối với các cơ sở sản xuất khu liền kề Khu công nghiệp Quế Võ, bảo đảm kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường theo quy định.

Đối với Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu chủ động phối hợp với các địa phương rà soát, kiểm tra các nguồn nước thải xả vào kênh Kim Đôi; kịp thời kiến nghị xử lý các hành vi xả thải không đúng quy định theo địa bàn quản lý. Đồng thời, thực hiện các biện pháp nạo vét, khơi thông dòng chảy, bảo đảm chất lượng nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

"Chủ tịch UBND các xã, phường và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng các cơ sở sản xuất, hộ gia đình xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường, đặc biệt là xả ra hệ thống kênh Kim Đôi.

Công an tỉnh Bắc Ninh tăng cường kiểm tra thực địa, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, xử lý các đơn vị xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường; trường hợp đủ điều kiện sẽ khởi tố hình sự theo quy định của pháp luật. Kết quả thực hiện báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15 hằng tháng"- lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh nêu rõ.

Đồng thời yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, theo dõi tiến độ xử lý ô nhiễm môi trường tại khu vực kênh Kim Đôi; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh định kỳ vào ngày 15 hằng tháng.

Tiến Dũng - Văn Giang/VOV.VN
Tag: VOV Bắc Ninh người dân bức xúc ô nhiễm môi trường kênh Kim Đôi
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Động lực nào cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Bắc Ninh?
Động lực nào cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Bắc Ninh?

VOV.VN - Sau khi hợp nhất địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh mới trở thành một trong những trung tâm công nghiệp có quy mô lớn nhất miền Bắc. Không gian phát triển rộng hơn mở ra thêm dư địa cho công nghiệp, logistics và đô thị, đồng thời tạo điều kiện để địa phương tái cấu trúc mô hình phát triển.

Động lực nào cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Bắc Ninh?

Động lực nào cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Bắc Ninh?

VOV.VN - Sau khi hợp nhất địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh mới trở thành một trong những trung tâm công nghiệp có quy mô lớn nhất miền Bắc. Không gian phát triển rộng hơn mở ra thêm dư địa cho công nghiệp, logistics và đô thị, đồng thời tạo điều kiện để địa phương tái cấu trúc mô hình phát triển.

Vải thiều Bắc Ninh thất thu do thời tiết bất lợi, nhiều nhà vườn lao đao
Vải thiều Bắc Ninh thất thu do thời tiết bất lợi, nhiều nhà vườn lao đao

VOV.VN - Do ảnh hưởng của thời tiết bất thường và biến đổi khí hậu, vụ vải thiều năm 2026 tại nhiều vùng trọng điểm của tỉnh Bắc Ninh rơi vào tình trạng mất mùa nghiêm trọng khi tỷ lệ ra hoa, đậu quả giảm mạnh so với các năm trước, nhiều nhà vườn đứng trước nguy cơ thất thu lớn.

Vải thiều Bắc Ninh thất thu do thời tiết bất lợi, nhiều nhà vườn lao đao

Vải thiều Bắc Ninh thất thu do thời tiết bất lợi, nhiều nhà vườn lao đao

VOV.VN - Do ảnh hưởng của thời tiết bất thường và biến đổi khí hậu, vụ vải thiều năm 2026 tại nhiều vùng trọng điểm của tỉnh Bắc Ninh rơi vào tình trạng mất mùa nghiêm trọng khi tỷ lệ ra hoa, đậu quả giảm mạnh so với các năm trước, nhiều nhà vườn đứng trước nguy cơ thất thu lớn.

Bắc Ninh duy trì đà tăng trưởng mạnh, nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng hai con số
Bắc Ninh duy trì đà tăng trưởng mạnh, nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng hai con số

VOV.VN - Trong 4 tháng đầu năm 2026, kinh tế Bắc Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với nhiều chỉ số nổi bật như sản xuất công nghiệp tăng hơn 19%, xuất khẩu đạt trên 32 tỷ USD, thu ngân sách vượt 41 nghìn tỷ đồng và thu hút hơn 6,1 tỷ USD vốn đầu tư.

Bắc Ninh duy trì đà tăng trưởng mạnh, nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng hai con số

Bắc Ninh duy trì đà tăng trưởng mạnh, nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng hai con số

VOV.VN - Trong 4 tháng đầu năm 2026, kinh tế Bắc Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với nhiều chỉ số nổi bật như sản xuất công nghiệp tăng hơn 19%, xuất khẩu đạt trên 32 tỷ USD, thu ngân sách vượt 41 nghìn tỷ đồng và thu hút hơn 6,1 tỷ USD vốn đầu tư.

Bắc Ninh hỗ trợ bốc thăm đất tái định cư dự án sân bay Gia Bình
Bắc Ninh hỗ trợ bốc thăm đất tái định cư dự án sân bay Gia Bình

VOV.VN - Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, UBND xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh đã thành lập 28 tổ công tác nhằm tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân đăng ký bốc thăm đất tái định cư theo quy định.

Bắc Ninh hỗ trợ bốc thăm đất tái định cư dự án sân bay Gia Bình

Bắc Ninh hỗ trợ bốc thăm đất tái định cư dự án sân bay Gia Bình

VOV.VN - Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, UBND xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh đã thành lập 28 tổ công tác nhằm tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân đăng ký bốc thăm đất tái định cư theo quy định.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục