Đang tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ cháy tàu

Thứ Năm, 12:57, 30/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đến trưa 30/4, lực lượng chức năng cùng người dân đang mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ cháy tàu dầu vào sáng ngày 29/4.

Trước đó vào khoảng 8 giờ 57 phút ngày 29/4, tại khu vực biển thuộc thôn 1 Bình Thạnh, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ) người dân nghe 2 tiếng nổ lớn phát ra từ 1 tàu chở dầu, cách bờ khoảng 500 mét. Sau tiếng nổ, trên chiếc tàu, ngọn lửa bùng lên cháy dữ dội.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt, tiến hành chữa cháy. 

Chiếc tàu trên thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp tư nhân Đại Hòa, kinh doanh lĩnh vực xăng dầu. Tàu mang số hiệu Bth-0135 do bà N.T.H (65 tuổi, trú thôn 1 Phước Thể, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng) làm chủ.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm nạn nhân mất tích
Lực lượng chức năng đang tìm kiếm nạn nhân mất tích

Qua xác minh ban đầu cho thấy, trong quá trình sửa chữa trên mặt boong tàu, khi sử dụng máy cắt cầm tay thì xảy ra vụ nổ, lúc này hầm tàu có chứa 5.000 lít dầu DO.

Vụ việc khiến 2 người trên tàu bị hất văng xuống biển, được ngư dân gần đó cứu vớt đưa vào bờ, chuyển cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Tuy Phong trong tình trạng bị bỏng. Riêng người thợ hàn vẫn đang mất tích, chưa tìm thấy.

Hiện trường vụ cháy. Clip: MXH

Nghi vấn nạn nhân chưa tìm thấy tên Phạm Trung Kiên, trú tại thôn 13 Liên Hương (xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng).

Phương tiện bị hư hại phần mặt boong và ca bin, phần vỏ tàu còn nguyên vẹn, chưa có hiện tượng tràn dầu.

Đoàn Sĩ/VOV TP.HCM
Tag: cháy tàu Bình Thạnh liên hương lâm đồng tìm kiếm
Tin liên quan

Giải cứu 2 cá thể rùa quý hiếm về lại vùng biển Phú Quý
Giải cứu 2 cá thể rùa quý hiếm về lại vùng biển Phú Quý

VOV.VN - Hai cá thể rùa biển mắc vào lưới rác thải, trôi tự do trên biển được ngư dân đảo Phú Quý phát hiện và giải cứu.

Du lịch biển Lâm Đồng “nóng” ngay từ kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương
Du lịch biển Lâm Đồng “nóng” ngay từ kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương

VOV.VN - Hôm nay (26/4) là ngày nghỉ thứ 2 trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, theo ghi nhận tại các điểm đến ven biển của Lâm Đồng như: Cam Bình, Mũi Né, Phan Thiết,… lượng khách khá đông và chủ yếu là đoàn khách gia đình đến từ TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh…

Hai lao động ngạt khí trong hầm tàu cá đã qua cơn nguy kịch
Hai lao động ngạt khí trong hầm tàu cá đã qua cơn nguy kịch

VOV.VN - Sáng 26/4, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cho biết 2 lao động ngạt khí trong hầm tàu cá đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần hồi phục sau khi được điều trị tích cực.

