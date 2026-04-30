Đang tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ cháy tàu

Trước đó vào khoảng 8 giờ 57 phút ngày 29/4, tại khu vực biển thuộc thôn 1 Bình Thạnh, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ) người dân nghe 2 tiếng nổ lớn phát ra từ 1 tàu chở dầu, cách bờ khoảng 500 mét. Sau tiếng nổ, trên chiếc tàu, ngọn lửa bùng lên cháy dữ dội.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt, tiến hành chữa cháy.

Chiếc tàu trên thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp tư nhân Đại Hòa, kinh doanh lĩnh vực xăng dầu. Tàu mang số hiệu Bth-0135 do bà N.T.H (65 tuổi, trú thôn 1 Phước Thể, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng) làm chủ.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm nạn nhân mất tích

Qua xác minh ban đầu cho thấy, trong quá trình sửa chữa trên mặt boong tàu, khi sử dụng máy cắt cầm tay thì xảy ra vụ nổ, lúc này hầm tàu có chứa 5.000 lít dầu DO.

Vụ việc khiến 2 người trên tàu bị hất văng xuống biển, được ngư dân gần đó cứu vớt đưa vào bờ, chuyển cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Tuy Phong trong tình trạng bị bỏng. Riêng người thợ hàn vẫn đang mất tích, chưa tìm thấy.

Nghi vấn nạn nhân chưa tìm thấy tên Phạm Trung Kiên, trú tại thôn 13 Liên Hương (xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng).

Phương tiện bị hư hại phần mặt boong và ca bin, phần vỏ tàu còn nguyên vẹn, chưa có hiện tượng tràn dầu.