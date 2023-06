“Đánh thức” tuyến vận tải thủy nội địa Hải Phòng-Bắc Ninh

Tăng cường bảo đảm an toàn vận tải hành khách đường thủy nội địa

VOV.VN - Xét báo cáo của Bộ Công an và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về vụ nạn giao thông đường thủy trên tuyến Hội An - Cù Lao Chàm, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường bảo đảm an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách trên đường thủy nội địa.