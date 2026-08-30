Đảo Trường Sa – điểm tựa của ngư dân giữa trùng khơi

Ngày 29/8, ngay sau khi đưa 32 ngư dân tàu cá QNa-90859-TS gặp nạn vào đảo an toàn, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Trường Sa nhanh chóng triển khai các tổ công tác tiếp đón, chăm sóc sức khỏe, bảo đảm hậu cần và động viên tinh thần ngư dân.

Tổ cắt tóc của đảo chỉnh trang diện mạo cho ngư dân sau những ngày lênh đênh trên biển

Quân y đảo kiểm tra sức khỏe, kịp thời xử trí những trường hợp mệt mỏi, xây xát; các lực lượng cung cấp nước uống, quần áo, nhu yếu phẩm, bố trí nơi nghỉ ngơi và phục vụ những bữa cơm nóng cho bà con. Tổ cắt tóc cũng được thành lập, giúp ngư dân chỉnh trang diện mạo sau nhiều ngày lênh đênh trên biển.

Ấm lòng ngư dân với bữa cơm trên đảo Trường Sa.

Trung tá Vũ Đức Quỳnh, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa cho biết: "Công tác tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ cấp cứu ngư dân luôn được đơn vị xác định là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Chúng tôi duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực cứu hộ cứu nạn 24/24 giờ, sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra. Khi tiếp nhận thông tin ngư dân gặp nạn, đơn vị nhanh chóng triển khai lực lượng phối hợp cùng quân y tổ chức cứu hộ, sơ cấp cứu ban đầu, hỗ trợ đưa ngư dân vào đảo điều trị hoặc chuyển tuyến khi cần thiết. Dù trong điều kiện thời tiết phức tạp, sóng to gió lớn, cán bộ, chiến sĩ vẫn luôn nỗ lực hết mình với tinh thần cứu người là trên hết".

Chỉ huy đảo thăm hỏi, động viên bữa ăn của ngư dân.

Những việc làm cụ thể, thiết thực của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Trường Sa tiếp tục khẳng định nơi đây là điểm tựa vững chắc của ngư dân giữa biển khơi, góp phần củng cố tình quân dân, động viên ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, cùng các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.