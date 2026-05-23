Đào tạo nhân lực nòng cốt cho chiến lược phát triển kinh tế biển xanh

Sau 5 ngày tập huấn chuyên sâu tại Hải Phòng, 30 giảng viên, nhà nghiên cứu và cán bộ quản lý đến từ nhiều địa phương, cơ sở đào tạo trên cả nước đã hoàn thành khóa đào tạo giảng viên nguồn (ToT) về Quy hoạch không gian biển (MSP) và phát triển kinh tế biển bền vững đã kết thúc. Chương trình được kỳ vọng tạo nền tảng nhân lực quan trọng cho quá trình quản trị biển hiện đại và phát triển kinh tế biển xanh tại Việt Nam.

Các học viên đầu tiên nhận chứng chỉ về Quy hoạch không gian biển (MSP) và phát triển kinh tế biển bền vững.

Khóa tập huấn do Trường Đại học Hàng hải Việt Nam phối hợp cùng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc và các đối tác triển khai trong khuôn khổ các sáng kiến hợp tác về hàng hải xanh, quản trị đại dương và kinh tế biển bền vững. Chương trình nhận được sự đồng hành của Chính phủ Na Uy thông qua Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Vũ Thái Trường - Trưởng ban Môi trường, Biến đổi khí hậu và Năng lượng UNDP Việt Nam cho biết, trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, yêu cầu đặt ra ngày càng rõ ràng là cần một không gian biển được quản trị hiệu quả, tích hợp và dựa trên khoa học; nơi phát triển kinh tế đi cùng với bảo tồn tài nguyên và nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu.

Theo các chuyên gia, quy hoạch không gian biển (MSP) không chỉ là công cụ kỹ thuật mà còn là giải pháp chiến lược nhằm giảm xung đột lợi ích, tối ưu hóa sử dụng tài nguyên, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế biển xanh gắn với bảo tồn hệ sinh thái và nâng cao khả năng thích ứng trước biến đổi khí hậu.

Trong 5 ngày đào tạo, học viên được tiếp cận hệ thống kiến thức chuyên sâu về quy hoạch không gian biển, quản lý tổng hợp vùng bờ, quản trị đại dương, kinh tế biển xanh và phát triển hàng hải xanh. Chương trình cũng giới thiệu nhiều công cụ, phương pháp hiện đại như ứng dụng GIS, mô phỏng phân vùng không gian biển, phân tích xung đột lợi ích và xây dựng giải pháp quản lý tài nguyên biển tích hợp.

Nội dung khóa học được thiết kế theo hướng liên ngành, bám sát các xu thế toàn cầu như giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển cảng xanh và chuyển đổi xanh trong lĩnh vực biển và hàng hải.

Lớp học viên về Quy hoạch không gian biển (MSP) và phát triển kinh tế biển bền vững tham quan thực tế tại cảng Cái Lân

Điểm nhấn của chương trình là các hoạt động khảo sát thực tế tại Cảng Cái Lân và Vịnh Hạ Long, giúp học viên kết nối giữa lý thuyết với thực tiễn quản trị biển, nâng cao năng lực phân tích và giải quyết các vấn đề thực tế. Các phiên thảo luận nhóm, bài tập tình huống cũng góp phần thúc đẩy tư duy liên ngành và tăng cường chia sẻ kinh nghiệm giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ quan quản lý và doanh nghiệp.

Một trong những kết quả đáng chú ý của khóa tập huấn là việc hình thành mạng lưới giảng viên nguồn và chuyên gia nòng cốt có khả năng tiếp tục lan tỏa tri thức về quy hoạch không gian biển và phát triển kinh tế biển bền vững tại các địa phương, cơ quan quản lý và cơ sở đào tạo trên cả nước.

30 học viên tham gia chương trình đến từ nhiều trường đại học, viện nghiên cứu, sở ngành và đơn vị chuyên môn, tạo nên mạng lưới kết nối đa ngành trong lĩnh vực biển và môi trường.

Đại diện Chương trình Phát triển Liên hợp quốc cho rằng, giá trị lớn nhất của khóa học không chỉ nằm ở 5 ngày đào tạo mà còn ở những thay đổi sẽ tiếp tục được lan tỏa sau chương trình. Các học viên được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối giữa khoa học, chính sách và thực tiễn địa phương; đồng thời thúc đẩy việc đưa tư duy quy hoạch không gian biển vào giảng dạy, nghiên cứu và thực hành quản lý tài nguyên tại Việt Nam.

Khóa tập huấn cũng cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của hợp tác quốc tế trong phát triển biển bền vững. Sự phối hợp giữa các tổ chức quốc tế, cơ sở đào tạo, cơ quan quản lý và doanh nghiệp đã tạo nên diễn đàn trao đổi học thuật và thực tiễn đa chiều, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái hợp tác về biển và hàng hải bền vững tại Việt Nam.

UNDP cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam, các địa phương và đối tác phát triển nhằm mở rộng các sáng kiến tương tự trong thời gian tới, hướng tới mục tiêu xây dựng nền kinh tế biển xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ hệ sinh thái biển.

Thông qua việc đầu tư cho đào tạo nguồn nhân lực và tăng cường năng lực quản trị biển, các chương trình như khóa tập huấn ToT đang góp phần tạo nền tảng quan trọng để Việt Nam từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế biển bền vững, nơi tăng trưởng kinh tế đi đôi với bảo tồn tài nguyên và nâng cao khả năng chống chịu trước các thách thức môi trường trong tương lai.