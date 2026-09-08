Đào thăm dò, mở rộng tìm kiếm khu A của Công viên Lê Thị Riêng

Theo đó, Đội K74 bắt đầu đào thăm dò, không phát hiện hài cốt liệt sĩ. Đây là khu vực được đánh giá là có nhiều khả năng còn hài cốt liệt sĩ, qua khảo sát thực địa, đối chiếu tài liệu lịch sử và lời kể của nhân chứng. Bộ Tư lệnh Thành phố đã huy động máy cuốc, xe ben, xe tải phục vụ thi công, vận chuyển đất.

Đào thăm dò, mở rộng tìm kiếm tại khu A, Công viên Lê Thị Riêng (Ảnh: Duy Phương)

Trước đó, tại khu A của Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành di dời bia tưởng niệm để mở rộng phạm vi tìm kiếm. Việc di dời bia tưởng niệm được thực hiện bằng phương án kỹ thuật phù hợp nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho công trình, giữ nguyên kết cấu cũng như giá trị lịch sử.

Không phát hiện hài cốt liệt sĩ trong ngày 8/9 (Ảnh: Duy Phương)

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 7/9, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập 592 bộ hài cốt liệt sĩ, 274 bộ có di vật; trong đó 559 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 bộ tại 08 vị trí mộ tập thể (2 vị trí tại Khu A, 06 vị trí tại Khu B).