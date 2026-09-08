Điện Biên bàn giao 845 mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN

Đây là lần thứ 6 tỉnh Điện Biên bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ được thu thập tại các nghĩa trang trên địa bàn. Với 845 mẫu được bàn giao lần này, tỉnh Điện Biên đã hoàn thành bàn giao 100% số mẫu đã thu thập. Các mẫu bàn giao lần này được thu thập tại 3 nghĩa trang liệt sĩ, gồm: Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập, Nghĩa trang liệt sĩ A1 và Nghĩa trang liệt sĩ Thanh niên xung phong.

Đây là lần thứ 6 tỉnh Điện Biên bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ được thu thập tại các nghĩa trang trên địa bàn

Thượng tá Lê Đình Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cho biết, quá trình khai quật các phần mộ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã nỗ lực thực hiện với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, nhằm thu thập các mẫu đủ điều kiện phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

Thượng tá Lê Đình Hải kiểm tra các mẫu khi bàn giao

Trước đó, thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, từ ngày 6/6 đến 27/8, các lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên, chủ công là cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đã hoàn thành khai quật 4.607 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 7 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.

Ngay sau khi thu thập, các mẫu đủ điều kiện được lực lượng chức năng bảo quản, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và bàn giao theo đúng quy định để phục vụ giám định ADN, góp phần xác định danh tính các liệt sĩ.