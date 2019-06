Đài TNVN điều chỉnh công suất phát sóng Kênh VOV1, VOV2, VOV3

Nhằm nâng cao chất lượng và mở rộng vùng phủ sóng các chương trình phát thanh của Đài TNVN tại khu vực Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, từ 1/6/2019 đến 15/7/2019 Trung tâm Kỹ thuật phát thanh - truyền hình sẽ giảm công suất phát sóng các kênh VOV1, VOV2, VOV3 tại trạm phát sóng Tam Đảo. Theo đó:

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ kiểm tra một trạm phát sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Từ 1/6/2019 đến 15/7/2019 Đài Tiếng nói Việt Nam tiến hành nâng cấp công suất máy phát sóng nhằm mở rộng vùng phủ sóng và chất lượng sóng phát thanh tại khu vực Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ.

Trong thời gian này, Đài tạm dừng phát sóng FM ở một số Trạm phát sóng. Do đó, chất lượng âm thanh các Kênh Thời sự (VOV1), Kênh Văn hóa - Xã hội (VOV2), Kênh Âm nhạc (VOV3) phát trên sóng FM ở một số khu vực, địa bàn dân cư sẽ bị giảm hoặc có thể không thu được.

Đài đã có phương án phát sóng thay thế nhưng chắc chắn sẽ vẫn ảnh hưởng tới việc theo dõi các chương trình của Đài trên sóng FM của các bạn như thông lệ.

Đài TNVN rất mong nhận được sự thông cảm và chia sẻ của thính giả. Mong các bạn ở khu vực Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục theo dõi và nghe các Kênh: VOV1, VOV2, VOV3 của Đài TNVN trên sóng AM, sóng FM, nghe trực tuyến hoặc nghe qua ứng dụng trên các thiết bị di động thông minh. Cụ thể:



- Kênh VOV1 trên tần số FM 100MHz hoặc tần số AM 675KHz



- Kênh VOV2 trên tần số FM 96,5MHz hoặc tần số AM 549KHz



- Kênh VOV3 trên tần số FM 102,7MHz



- Nghe trực tuyến trên trang web: vov.vn



Quý thính giả có thể theo dõi các chương trình phát thanh qua điện thoại di động bằng ứng dụng VOVMedia.



Đài TNVN xin thông báo để thính giả khu vực Hà Nội, các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ được biết, sau khi nâng cấp chất lượng âm thanh phục vụ các bạn sẽ cao hơn. Cảm ơn bạn nghe đài cả nước luôn dành tình cảm yêu quý và ủng hộ Đài TNVN./.