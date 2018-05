Tổng Giám đốc VOV làm việc với Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Chiều 3/5, tại Nghệ An, ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã có cuộc gặp với ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhân dịp Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII - năm 2018 do VOV phối hợp với Đài PT-TH tỉnh Nghệ An tổ chức đang diễn ra tại Vinh từ ngày 3-5/5/2018.

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ làm việc với Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh

Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Đắc Vinh bày tỏ vui mừng vì VOV đã chọn Nghệ An là nơi đăng cai tổ chức Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XIII – một sự kiện lớn của những người làm báo nói trong cả nước.

Trong những năm qua, VOV và tỉnh Nghệ An đã có sự hợp tác tích cực trên nhiều mặt. VOV đã thông tin tuyên truyền nhiều nội dung, phản ánh kịp thời các mặt phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương cũng như chủ động định hướng thông tin về các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân địa phương; chủ động phản ánh những hạn chế, những mặt chưa tốt để tỉnh có định hướng điều chỉnh phù hợp.

Thông qua các kênh của VOV, các địa phương trong cả nước, đặc biệt là bạn bè quốc tế biết về Nghệ An, tạo điều kiện giúp Nghệ An có thêm nhiều cơ hội để hợp tác phát triển trong các lĩnh vực như kinh tế, du lịch, đầu tư…

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ tặng quà lưu niệm cho Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh

Đặc biệt, nhiều năm qua, VOV đã có những giúp đỡ, hỗ trợ rất lớn về kỹ thuật, trang thiết bị cho Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nghệ An. Nhờ đó, Đài PT-TH tỉnh Nghệ An đã được nâng cấp về trang thiết bị kỹ thuật tốt hơn, chất lượng sóng radio đến các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi của tỉnh Nghệ An được cải thiện rõ rệt.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An mong muốn VOV tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh trong việc nâng cấp các thiết bị kỹ thuật truyền dẫn phát thanh, để nâng cao hiệu quả của truyền thanh cơ sở, giúp đông đảo người dân địa phương, nhất là đồng bào dân tộc, miền núi tiếp cận được thông tin, các chính sách một cách nhanh nhất.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh tặng quà lưu niệm cho Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An mong muốn, các kênh của VOV sẽ tiếp tục hỗ trợ, thông tin những sự kiện quan trọng của địa phương trong thời gian tới như: Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Truông Bồn (10/2019); kỷ niệm 50 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969-2/9/2019) và 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020).

Tại cuộc gặp, ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV cho biết, rất vui và vinh dự khi kỳ Liên hoan Phát thanh lần thứ XIII được tổ chức trên mảnh đất Nghệ An - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

VOV là cơ quan báo chí duy nhất được đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo thành lập ngay sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ ra đời.

Trải qua hơn 70 phát triển, với những cống hiến, thành tích đóng góp cho sự phát triển cách mạng, kinh tế - xã hội của đất nước, VOV đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng như Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Sao Vàng; là đơn vị 2 lần được phong Anh hùng và nhiều phần thưởng cao quý khác.

VOV hiện là cơ quan báo chí duy nhất hội tụ đủ 4 loại hình báo chí, với 8 kênh phát thanh quốc gia, 17 kênh truyền hình, 2 tờ báo điện tử, 1 tờ báo giấy sẽ cam kết hỗ trợ những thông tin chính thống, tuyên truyền và hợp tác trên các lĩnh vực về sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Nghệ An.

* Cũng trong chiều nay, Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ và các Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải, Nguyễn Xuân Huy, Trần Minh Hùng đã gặp mặt các Trưởng đoàn về dự Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII - năm 2018.

Tổng Giám đốc VOV mong muốn, qua mỗi kỳ Liên hoan Phát thanh, không chỉ là đi thi đấu về tác phẩm, thi đấu với nhau để giành giải mà đây còn là dịp để những người làm công tác phát thanh từ Trung ương đến cơ sở gặp gỡ trao đổi, giao lưu, chia sẻ và trao đổi những kinh nghiệm trong công tác phóng viên, biên tập, kỹ thuật và quản lý phát thanh nói chung.

“Chúng ta phải nhìn nhận thực tế, khi truyền hình phát triển mạnh thì phát thanh có xu thế bị xem nhẹ. Nhiều đài địa phương chỉ chú trọng vào truyền hình, phát thanh thất thế. Tại các sự kiện, hội nghị thì phát thanh cũng không được chú trọng. Từ thực tế này, chúng ta ngồi đây, họp bàn với nhau, nhận thức về cơ hội và thách thức, đưa ra các giải pháp để “chấn hưng” phát thanh để cùng nhau phát triển”, ông Nguyễn Thế Kỷ nói.

Qua Liên hoan Phát thanh lần này, VOV sẵn sàng là cầu nối, chia sẻ những kinh nghiệm làm phát thanh hiện đại cho các địa phương, để những người làm phát thanh sẽ nâng cao được trình độ tất cả các mặt từ nội dung, kỹ thuật, quản lý và đặc biệt là cùng nhau đoàn kết hướng đến sự phát triển ngày càng lớn mạnh./.

