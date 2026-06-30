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Đẩy nhanh ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động báo chí

Thứ Ba, 05:50, 30/06/2026
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VOV.VN - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh nhấn mạnh, Nhà nước đang chủ trương sắp xếp, tinh gọn hệ thống báo chí địa phương, tập trung xây dựng một số cơ quan báo chí mạnh, có khả năng tự chủ, đổi mới nội dung và ứng dụng AI hiệu quả.

Chiều 29/6, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Liên bang Nga, ông Lê Quốc Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam có buổi làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi và gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

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Ông Lê Quốc Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi

Tại buổi làm việc, ông Lê Quốc Minh chia sẻ nhiều thông tin quan trọng về định hướng đổi mới báo chí trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ như hiện nay. Báo Nhân Dân hiện đang tích cực thúc đẩy quá trình đổi mới, chuyển đổi số toàn diện, trong đó trọng tâm là đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào hỗ trợ phóng viên nâng cao hiệu quả tác nghiệp báo chí, đặc biệt trong việc tìm kiếm, xử lý thông tin và mở rộng đối tượng độc giả.

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Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nhấn mạnh, cần đẩy nhanh ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động báo chí

Ông Lê Quốc Minh cho biết, thực hiện chủ trương của Nhà nước, các cơ quan báo chí chủ lực được giao những nhiệm vụ chiến lược: Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) xây dựng hệ thống phát thanh quốc gia, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) xây dựng hệ thống truyền hình quốc gia, còn Báo Nhân Dân giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng hệ thống báo điện tử quốc gia. Hiện nay, Báo Nhân Dân đang ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ hiện đại, đặc biệt là các phần mềm trí tuệ nhân tạo do Việt Nam sản xuất trong quản trị và phân phối nội dung. Tòa soạn hiện sử dụng khoảng 15 phần mềm trí tuệ nhân tạo khác nhau, liên tục cập nhật các tiến bộ công nghệ của thế giới.

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Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ nhiều thông tin quan trọng về định hướng đổi mới báo chí trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ như hiện nay

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh nhấn mạnh, Nhà nước đang chủ trương sắp xếp, tinh gọn hệ thống báo chí địa phương, tập trung xây dựng một số cơ quan báo chí mạnh, có khả năng tự chủ, đổi mới nội dung và ứng dụng AI hiệu quả. Trong thời đại số, báo chí chỉ có thể tồn tại và phát triển khi phục vụ đúng, trúng nhu cầu của người dân.

Trao đổi tại buổi làm việc, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi thông tin về tiềm năng to lớn của cơ sở dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực đối ngoại. Theo Đại sứ, Bộ Ngoại giao là cơ quan sở hữu nguồn dữ liệu rất lớn, có độ bảo mật cao. Để khai thác hiệu quả, cần xây dựng lại cơ sở dữ liệu một cách bài bản, đồng thời phát triển phần mềm AI do Việt Nam làm chủ nhằm phục vụ công tác phân tích, dự báo.

Đại sứ cũng đề xuất, tại hội nghị ngành ngoại giao sắp tới, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trình bày tham luận về ứng dụng AI trong phân tích tình hình thế giới và khu vực, đồng thời hướng dẫn việc ứng dụng AI trong ngành ngoại giao, gắn với yêu cầu đặc biệt quan trọng, là bảo đảm an ninh, an toàn thông tin.

Thu Hà, Minh Phượng/VOV-Moscow
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