Đề nghị điều tra hành vi xóa số đường dây nóng hỗ trợ trên cao tốc Bắc – Nam

Chiều nay (9/5), Văn phòng Quản lý đường bộ II.4, Khu Quản lý đường bộ II - Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản gửi cơ quan chức năng tố cáo hành vi phá hoại tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại Km663+610 cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị.

Một người dân có hành vi xóa số đường dây nóng hỗ trợ trên cao tốc Bắc – Nam

Trước đó, một người đi trên xe tải mang biển kiểm soát 73C-009.37 có hành vi phá hoại tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Cụ thể, người này dùng 1 cây gậy nhỏ giống như dao sủi sơn cạo đi số điện thoại trên bảng thông tin liên hệ hỗ trợ các phương tiện gặp sự cố khi dừng khẩn cấp trên cao tốc. Thông tin trên bảng này là số điện thoại đường dây nóng của Cảnh sát giao thông và đường dây nóng của Văn phòng Quản lý đường bộ II.4.

Vào ngày 16/1/2026, tại khu vực này cũng xảy ra vụ phá dỡ chóp nón, trụ đỡ chóp nón kèm bảng thông tin với số lượng 12 trụ. Đơn vị vận hành cao tốc đã có đơn trình báo cơ quan công an. Văn phòng Quản lý đường bộ II.4 đề nghị cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, đồng thời yêu cầu người vi phạm hoàn trả tài sản nhà nước bị hư hỏng.

Clip ghi lại cảnh một người dân có hành vi xóa số đường dây nóng hỗ trợ trên cao tốc Bắc – Nam