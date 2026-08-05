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Đề nghị gỡ bỏ sản phẩm giảm cân Slimaura Care X3 chưa được cấp phép trên sàn TMĐT

Thứ Tư, 15:36, 05/08/2026
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VOV.VN - Ngày 5/8, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cho biết vừa phát hiện sản phẩm thực phẩm Slimaura Care X3 đang được quảng cáo, kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử nhưng không có giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm như thông tin được quảng cáo.

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa có công văn gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương về việc tăng cường quản lý kinh doanh thực phẩm trên thương mại điện tử cũng như ban hành văn bản đề nghị 2 sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada ngừng kinh doanh sản phẩm hỗ trợ giảm cân Slimaura Care x3 của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Slimaura Care Việt Nam.

Lý do thu hồi sản phẩm được Cục An toàn thực phẩm công bố do phát hiện sản phẩm thực phẩm Slimaura Care x3 đang được quảng cáo và kinh doanh trên sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada dù chưa hề được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

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Thu hồi sản phẩm thực phẩm Slimaura Care x3 do quảng cáo nhưng chưa được cấp Giấy tiếp nhận từ Bộ Y tế. (Nguồn ảnh: MXH)

Qua tra cứu dữ liệu cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, Cục An toàn thực phẩm không cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 838/2024/ĐKSP ngày 23/02/2024 cho sản phẩm Slimaura Care x3 của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Slimaura Care Việt Nam, địa chỉ phòng 102 tập thể Viện khoa học xã hội, xóm chùa, tổ 6, phường Đống Đa, Hà Nội.

Để tăng cường công tác quản lý việc kinh doanh thực phẩm chức năng trên sàn thương mại điện tử, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công thương tiếp tục thông báo cho sàn thương mại điện tử, các gian hàng kinh doanh trên sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee, Lazada yêu cầu ngừng kinh doanh sản phẩm nêu trên, gỡ bỏ các thông tin đối với sản phẩm vi phạm, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Cục An toàn thực phẩm cũng đã gửi văn bản đến Công ty TNHH Shopee, Công ty TNHH Thương Mại Điện Tử Lazada Việt Nam yêu cầu ngừng ngay việc kinh doanh, gỡ bỏ thông tin về sản phẩm Slimaura Care x3. Cùng với đó, khẩn trương rà soát lại toàn bộ hoạt động giao dịch các sản phẩm thực phẩm chức năng trên Shopee và Lazada để bảo vệ sức khỏe, quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng cũng như duy trì tính tuân thủ pháp luật trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng nêu trên.

Linh Thương/VOV.VN
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