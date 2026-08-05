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Đề xuất mỗi học sinh ở TP.HCM được hỗ trợ 700.000 đồng để học bơi

Thứ Tư, 17:11, 05/08/2026
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VOV.VN - Hơn 1,2 triệu học sinh chưa biết bơi tại TP.HCM đang được đề xuất hỗ trợ tối đa 700.000 đồng mỗi em tham gia khoá học và hỗ trợ chi phí đi lại đối với các cơ sở chưa có điều kiện tổ chức dạy bơi.

Theo dự thảo nghị quyết, TP.HCM sẽ hỗ trợ chi phí học bơi và chi phí vận chuyển phục vụ tổ chức dạy bơi an toàn cho học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.HCM do Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất. 

De xuat moi hoc sinh o tp.hcm duoc ho tro 700.000 dong de hoc boi hinh anh 1
TP.HCM có hơn 1,2 triệu học sinh, học viên chưa biết bơi (Ảnh: Q.H)

Theo đó, đối tượng áp dụng là học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 công lập và ngoài công lập trên địa bàn Thành phố chưa biết bơi hoặc có mong muốn đăng ký tham gia. Mỗi học sinh chỉ được hỗ trợ 1 lần, tối đa 16 buổi/khóa học, mức hỗ trợ tối đa 700.000 đồng/người.

Trường hợp cơ sở giáo dục không đủ điều kiện tổ chức dạy tại đơn vị, mức hỗ trợ chi phí vận chuyển đưa đón học sinh đến địa điểm học bơi tối đa 20.000 đồng/người học/buổi. Phương thức thực hiện hỗ trợ thông qua cơ sở giáo dục và việc thanh toán trực tiếp cho đơn vị cung cấp dịch vụ, không chi trả bằng tiền cho người học.  

De xuat moi hoc sinh o tp.hcm duoc ho tro 700.000 dong de hoc boi hinh anh 2
Trẻ em phường Bình Thạnh tham gia tập luyện bơi và phòng chống đuối nước (Ảnh: Q.H)

Theo số liệu thống kê, TP.HCM hiện có hơn 2,1 triệu học sinh, trong đó hơn 1,2 triệu học sinh chưa biết bơi (chiếm 59,45%) tính đến tháng 7/2026. Toàn thành phố có 1.651 cơ sở giáo dục trong đó chỉ có 182 cơ sở có bể bơi, riêng khối giáo dục thường xuyên chưa có cơ sở nào.

Ông Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Luông (Quận 6 cũ) cho biết, theo khảo sát của trường hiện chỉ có khoảng 1/3 học sinh của trường biết bơi và đã được cấp chứng chỉ, còn lại đã được tập huấn về phòng chống đuối nước. Việc hỗ trợ chi phí học bơi là một chủ trương tốt để hỗ trợ các em học sinh hiện nay.

"Lâu nay nhà trường vẫn thu tiền theo quy định để tổ chức học bơi, nếu bây giờ thành phố hỗ trợ được khoản chi phí này, học sinh có cơ hội học bơi, tiếp cận được việc phòng chống đuối nước. Chúng tôi cũng mong việc giải ngân càng tinh gọn càng tốt", ông Cường nói.

Vũ Hường - CTV Kỳ Diệu/VOV-TP.HCM
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