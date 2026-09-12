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Đề xuất xây mới nhiều cầu giao thông, thủy lợi để phát triển vùng Đồng Tháp Mười

Thứ Bảy, 15:49, 12/09/2026
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VOV.VN - Liên quan đến tình trạng nhiều cầu giao thông ở vùng Đồng Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp xuống cấp, hư hỏng, gây bất ổn giao thông đường thủy và đường bộ, vừa được Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh, UBND xã Tân Phước 3 vừa có văn bản gửi Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp, kiến nghị bố trí kinh phí đầu tư các công trình giao thông, thủy lợi trên địa bàn.

Theo UBND xã Tân Phước 3, qua rà soát quy hoạch và tình hình thực tế, tuyến Kênh 2 dài khoảng 7,5 km, rộng từ 30 đến 40 m, là tuyến giao thông thủy huyết mạch của địa phương. Ngoài cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, tuyến kênh còn phục vụ phương tiện thủy vận chuyển nông sản của người dân và nguyên vật liệu xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp trên địa bàn.

De xuat xay moi nhieu cau giao thong, thuy loi de phat trien vung Dong thap muoi hinh anh 1
Dòng kênh Hai nhỏ hẹp, đáy kênh bị bồi lắng, phương tiện thủy thường xuyên bị mắc cạn.

Tuy nhiên, lòng Kênh 2 hiện bị bồi lắng, cao độ đáy kênh chỉ còn từ âm 1,5 đến âm 2 m, khiến phương tiện thủy thường xuyên bị mắc cạn khi lưu thông.

Dọc tuyến kênh hiện có 3 cầu gồm: cầu Sáu Ầu dài 39 m, rộng 1,5 m; cầu Văn phòng Đội dài 38,4 m, rộng 1,5 m và cầu Kênh 2 tuyến Tây Kênh Năng dài 30 m, rộng 3,3 m. Qua nhiều năm khai thác, các cầu đã xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng, mặt cầu hẹp, ô tô không thể lưu thông, không đảm bảo cho 2 phương tiện tránh nhau, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là vào ban đêm và khi mưa, bão.

Để tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, phục vụ vận chuyển vật tư thi công các khu công nghiệp và từng bước hoàn chỉnh hạ tầng giao thông theo định hướng phát triển xã công nghiệp - đô thị, UBND xã Tân Phước 3 đề xuất đầu tư nạo vét Kênh 2 bằng nguồn ngân sách nhà nước hoặc xã hội hóa, trong đó tính đến việc tận thu phần đất trong quá trình nạo vét.

De xuat xay moi nhieu cau giao thong, thuy loi de phat trien vung Dong thap muoi hinh anh 2
Cây cầu nhỏ hẹp dốc cao, xuống cấp bắc ngang kênh Hai kém an toàn giao thông cần được xây mới.

Địa phương cũng đề xuất xây mới các cầu trên tuyến Kênh 2. Cụ thể, cầu Kênh 2 tuyến Tây Kênh Năng dài 35 m, rộng 8 m, gồm phần lan can mỗi bên 0,5 m và phần xe chạy 7 m, tải trọng thiết kế HL93; cầu Văn phòng Đội và cầu Sáu Ầu mỗi cầu dài 45 m, rộng 8 m, tải trọng thiết kế HL93. Cao độ đáy cầu được đề xuất bằng cao độ đáy cầu trên tuyến Đường phát triển vùng Đồng Tháp Mười bắt qua Kênh 2, định hướng sau này quy hoạch ĐH.44 thành đường cấp 3 đồng bằng.

De xuat xay moi nhieu cau giao thong, thuy loi de phat trien vung Dong thap muoi hinh anh 3
Trên tuyến kênh Hai, xã Tân Phước 3 có 3 cây cầu xây dựng đã lâu, xuống cấp, hư hỏng không đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân vùng Đồng Tháp Mười.

Ngoài ra, UBND xã Tân Phước 3 đề xuất xây dựng cầu bắc qua Kênh 2, tuyến Đông Kênh Nguyễn Tấn Thành. Công trình sau khi hoàn thành sẽ kết nối với đường gom cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận, đồng thời kết nối đi các xã Long Định, Long Hưng và ra Quốc lộ 1, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội địa phương. UBND xã Tân Phước 3 cho biết sẽ tiếp tục rà soát vị trí phù hợp để đưa công trình vào quy hoạch chung của xã, làm cơ sở triển khai các bước đầu tư trong thời  gian tới.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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