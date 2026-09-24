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Nhiều điểm sạt lở trên Quốc lộ 28B ở Lâm Đồng

Thứ Năm, 09:33, 24/09/2026
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VOV.VN - Lực lượng chức năng xã Phan Sơn (khu vực huyện Bắc Bình, Bình Thuận cũ), tỉnh Lâm Đồng đã có mặt tại đoạn sạt lở trên Quốc lệ 28B, đặt cảnh báo, phân luồng giao thông và xử lý đất, đá tràn xuống đường.

Sáng 24/9, ông Mai Hồng Đăng, Chủ tịch UBND xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện, trên Quốc lộ 28B đoạn qua địa bàn xã có 2 vị trí sạt lở khiến đất, đá tràn xuống đường và 4 vị trí khác có nguy cơ cao nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài.  

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Sạt lở khu vực đèo Đại Ninh. Ảnh: Địa phương cung cấp

Cụ thể, 2 điểm sạt lở tại Km 31 + 300 trên đèo Đại Ninh và Km 39 + 900 dưới chân đèo, đất đá tràn ra một phần đường. Vụ việc không gây thiệt hại về người và tài sản, tuy nhiên làm các phương tiện di chuyển chậm khi qua khu vực này.

Khu vực dưới chân đèo Đại Ninh sáng ngày 24/9. Clip: Địa phương cung cấp

UBND xã Phan Sơn đã huy động lực lượng phối hợp với Cảnh sát giao thông chốt trực, đặt cảnh báo và phân luồng cho các phương tiện đi qua khu vực sạt, lở.

Quốc lộ 28B là tuyến huyết mạch kết nối vùng biển Mũi Né lên Đà Lạt, đang được cải tạo, nâng cấp.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
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