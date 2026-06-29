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Đi làm thêm, "bảo bối" giúp người trẻ trưởng thành và định hướng tương lai

Thứ Hai, 06:13, 29/06/2026
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VOV.VN - Ngày càng nhiều học sinh, sinh viên chọn đi làm thêm, không chỉ để kiếm tiền mà còn để tích lũy kinh nghiệm và chuẩn bị hành trang cho tương lai.


Đi làm thêm để trưởng thành và khám phá bản thân

Những năm gần đây, hình ảnh học sinh, sinh viên tranh thủ thời gian ngoài giờ học để làm thêm tại quán cà phê, cửa hàng tiện lợi, trung tâm ngoại ngữ hay tham gia các công việc trực tuyến đã trở nên quen thuộc.

Với nhiều bạn trẻ, đi làm thêm trước hết là cách để có thêm thu nhập, giảm bớt gánh nặng tài chính và chủ động hơn trong chi tiêu cá nhân. Tuy nhiên, không ít người xem đây là cơ hội để tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng và chuẩn bị cho công việc trong tương lai.

Di lam them, bao boi giup nguoi tre truong thanh va dinh huong tuong lai hinh anh 1
Đi làm thêm mang lại nhiều lợi ích cho các bạn trẻ - Ảnh tạo bởi AI

Theo chuyên gia tâm lý và hướng nghiệp Lê Việt Hà, áp lực tài chính ngày càng gia tăng, đặc biệt tại các đô thị lớn, là một trong những lý do khiến ngày càng nhiều sinh viên tìm kiếm việc làm thêm. Bên cạnh đó, nhiều bạn trẻ mong muốn được trải nghiệm môi trường làm việc thực tế, tích lũy kinh nghiệm trước khi tốt nghiệp. “Ở độ tuổi trưởng thành, các bạn bắt đầu muốn khẳng định bản thân, tự lập và có trách nhiệm hơn với cuộc sống của mình. Việc đi làm thêm cũng giúp gia tăng cảm giác tự chủ và tự tin”, Chuyên gia nhận định.

Đối với nhiều người trẻ, tháng lương đầu tiên là một dấu mốc đáng nhớ. Đó không chỉ là niềm vui khi có thể tự kiếm tiền mà còn là sự ghi nhận đối với những năng lực và kỹ năng của bản thân. Theo chuyên gia Việt Hà, khi bắt đầu đi làm, các bạn trẻ sẽ hiểu hơn về giá trị của lao động và cách thị trường vận hành. Không phải mọi nỗ lực đều được trả công như nhau, mà xã hội và nhà tuyển dụng sẽ trả giá cho những giá trị mà mỗi cá nhân có thể tạo ra.

Không ít người đã tìm thấy con đường sự nghiệp của mình từ chính những công việc làm thêm thời sinh viên. Chị Mai Lan Hương (Hà Nội) là một ví dụ. Khi còn học năm thứ hai ngành Kế toán, chị làm thêm tại một nhà hàng với vị trí nhân viên phục vụ. Sau một thời gian, chị nhận ra mình phù hợp với lĩnh vực dịch vụ hơn ngành học đang theo đuổi. Nhờ sự nhanh nhẹn và tinh thần trách nhiệm, chị được cất nhắc lên vị trí trưởng ca.

Sau khi tốt nghiệp, chị quyết định không theo nghề kế toán mà tiếp tục gắn bó với lĩnh vực nhà hàng. Hiện nay, chị đang quản lý một chuỗi nhà hàng với nhiều nhân viên. Theo chị Hương, những trải nghiệm trong quá trình đi làm thêm giúp người trẻ có cơ hội va chạm với môi trường làm việc thực tế, tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng ứng xử và khả năng thích nghi.

Các chuyên gia cho rằng, lợi ích lớn nhất mà công việc làm thêm mang lại không nằm ở số tiền kiếm được mà ở những kỹ năng và trải nghiệm tích lũy được trong quá trình làm việc. Mỗi công việc, dù kéo dài vài tuần hay vài tháng, đều là cơ hội để người trẻ hiểu hơn về bản thân, nhận ra những điểm mạnh, điểm yếu và dần định hình sở thích, định hướng nghề nghiệp.

“Ngay cả khi nhận ra mình không phù hợp với một lĩnh vực nào đó, đó cũng là một kết quả tích cực. Việc loại trừ những điều mình không thích là một bước quan trọng trên hành trình hiểu bản thân và lựa chọn nghề nghiệp”. - Chuyên gia Lê Việt Hà chia sẻ.

Di lam them, bao boi giup nguoi tre truong thanh va dinh huong tuong lai hinh anh 2
Chuyên gia tâm lý và hướng nghiệp Lê Việt Hà - Ảnh: FBNV

Cần chuẩn bị kỹ và cảnh giác với những rủi ro

Theo chuyên gia, trước khi bắt đầu công việc đầu tiên, học sinh, sinh viên cần xác định rõ mục tiêu của bản thân. Công việc làm thêm nên phù hợp với nhu cầu, khả năng và định hướng phát triển của mỗi người. Bên cạnh đó, kỹ năng quản lý thời gian, giao tiếp hiệu quả và khả năng cân bằng giữa việc học với công việc là những yếu tố không thể thiếu.

Ngoài mức lương, người trẻ cũng cần cân nhắc nhiều yếu tố khác như môi trường làm việc, cơ hội học hỏi, khoảng cách di chuyển, thời gian làm việc và sự an toàn. Bên cạnh những cơ hội, việc đi làm thêm cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Chuyên gia Lê Việt Hà cảnh báo về tình trạng lừa đảo tuyển dụng dưới hình thức “việc nhẹ lương cao”, quảng cáo sai sự thật hoặc lợi dụng sự thiếu kinh nghiệm của sinh viên để kéo dài thời gian thử việc, chậm trả hoặc quỵt lương. Vì vậy, trước khi nhận việc, người trẻ cần tìm hiểu kỹ thông tin về doanh nghiệp, môi trường làm việc và tham khảo ý kiến của những người đã từng làm việc tại đó.

Đi làm thêm không đơn thuần là kiếm thêm thu nhập mà còn là cơ hội để người trẻ học cách tự lập, hiểu bản thân và tích lũy những kỹ năng cần thiết cho tương lai. Nếu biết lựa chọn công việc phù hợp và cân bằng với việc học, những trải nghiệm từ công việc làm thêm sẽ trở thành hành trang quý giá, giúp người trẻ trưởng thành và tự tin hơn trên con đường nghề nghiệp phía trước.

Việt Anh/VOV2
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