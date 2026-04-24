Đi qua nút giao không giảm tốc độ, xe tải tông xe taxi làm hai người thương vong

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4h12 phút ngày 24/4, xe tải biển kiểm soát 29E-219.XX do ông Phạm Thương Tâm điều khiển lưu thông trên tuyến tránh Đông Đường Hồ Chí Minh qua Buôn Ma Thuột theo hướng Ea Ktur – Hòa Phú đã va chạm với xe taxi biển kiểm soát 50H-473.XX do ông Trần Đình Tây điều khiển trên Tỉnh lộ 2. Trên xe taxi lúc này đang chở khách là ông Lê Văn Dũng (SN 1964, quê Thanh Hóa).

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe tải và xe taxi làm hai người thương vong

Cú va chạm mạnh đã làm ông Lê Văn Dũng tử vong tại chỗ, tài xế taxi Trần Đình Tây bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Hai phương tiện hư hỏng nặng, thiệt hại ước khoảng 300 triệu đồng.

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu là do tài xế xe tải không giảm tốc độ khi đi qua nút giao giữa tuyến tránh Đông đường Hồ Chí Minh qua Buôn Ma Thuột và Tỉnh lộ 2. Hiện vẫn chưa có kết quả xét nghiệm nồng độ cồn, ma túy đối với các tài xế điều khiển xe tải và xe taxi.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tai nạn để xử lý theo quy định pháp luật.