Đi qua nút giao không giảm tốc độ, xe tải tông xe taxi làm hai người thương vong

Thứ Sáu, 14:14, 24/04/2026
VOV.VN - Rạng sáng 24/4, tại nút giao giữa tuyến tránh Đông Đường Hồ Chí Minh qua Buôn Ma Thuột và Tỉnh lộ 2, thuộc thôn Bình An, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, giữa một xe tải và xe taxi làm hai người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4h12 phút ngày 24/4, xe tải biển kiểm soát 29E-219.XX do ông Phạm Thương Tâm điều khiển lưu thông trên tuyến tránh Đông Đường Hồ Chí Minh qua Buôn Ma Thuột  theo hướng Ea Ktur – Hòa Phú đã va chạm với xe taxi biển kiểm soát 50H-473.XX do ông Trần Đình Tây điều khiển trên Tỉnh lộ 2. Trên xe taxi lúc này đang chở khách là ông Lê Văn Dũng (SN 1964, quê Thanh Hóa).

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe tải và xe taxi làm hai người thương vong

Cú va chạm mạnh đã làm ông Lê Văn Dũng tử vong tại chỗ, tài xế taxi Trần Đình Tây bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Hai phương tiện hư hỏng nặng, thiệt hại ước khoảng 300 triệu đồng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế xe tải không giảm tốc độ khi đi qua nút giao.

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu là do tài xế xe tải không giảm tốc độ khi đi qua nút giao giữa tuyến tránh Đông đường Hồ Chí Minh qua Buôn Ma Thuột  và Tỉnh lộ 2. Hiện vẫn chưa có kết quả xét nghiệm nồng độ cồn, ma túy đối với các tài xế điều khiển xe tải và xe taxi.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tai nạn để xử lý theo quy định pháp luật.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
Tag: tai nạn giao thông Buôn Ma Thuột tuyến tránh Đông Hồ Chí Minh Tỉnh lộ 2 xe tải va chạm taxi 2 người thương vong không giảm tốc độ tai nạn nghiêm trọng điều tra nguyên nhân giao thông Đắk Lắk
Khởi tố cựu Thiếu tá CSGT trong vụ tai nạn khiến nam sinh lớp 12 tử vong ở Đắk Lắk
Tăng chốt xử phạt, cảnh báo từ xa, xoá lối đi tự mở để ngăn tai nạn đường sắt

VOV.VN - Trước tình trạng tai nạn gia tăng tại các đường ngang, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đẩy mạnh xử phạt, cảnh báo từ xa và xóa lối đi tự mở nhằm siết chặt an toàn giao thông đường sắt, giảm thiểu rủi ro do ý thức người tham gia giao thông.

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai, 5 người bị thương

VOV.VN- Rạng sáng nay (17/4), vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai, đoạn Km189+950 (hướng Lào Cai đi Nội Bài), khiến 5 người bị thương, giao thông qua khu vực này ùn tắc cục bộ.

