Điểm sàn đại học 2026 phân hóa mạnh: hơn 100 trường công bố, từ 15-25 điểm

Đến thời điểm hiện tại, nhiều trường đại học trên cả nước đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) theo phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Mức điểm sàn trải từ 15 đến 25 điểm, phản ánh sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm trường và ngành đào tạo.

Ở nhóm trường có yêu cầu đầu vào cao, nhiều đại học tốp đầu tiếp tục duy trì mức điểm sàn từ 22-25 điểm.

Trong đó, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) có mức điểm sàn cao nhất lên tới 25 điểm. Trường Đại học Công nghệ (ĐHQG Hà Nội) nhận hồ sơ từ 24 điểm đối với nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Khoa học dữ liệu; các ngành còn lại từ 22 điểm.

Điểm chuẩn đại học năm 2026 dự kiến được công bố sau 17h ngày 10/8.

Một số trường cũng giữ ngưỡng đầu vào cao như Đại học Ngoại thương (23-24 điểm), Đại học Kinh tế Quốc dân (22 điểm), Đại học Bách khoa Hà Nội (19,5-20 điểm), Học viện Ngân hàng (19-21,5 điểm), Đại học Luật Hà Nội (20 điểm), Đại học Thương mại (20 điểm)...

Ngoài ra, nhiều cơ sở đào tạo khác như Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Hà Nội, Đại học Y Dược TP.HCM, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Giao thông Vận tải, hệ thống các trường thuộc Đại học Thái Nguyên... cũng công bố mức điểm sàn tương đối cao, tùy từng ngành đào tạo.

Đáng chú ý, khoảng 1/4 trong tổng số 102 trường đã công bố nhận hồ sơ từ 15 điểm - mức sàn tối thiểu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với phần lớn các ngành ngoài khối Sức khỏe, Sư phạm và một số ngành Luật.

Nhóm này chủ yếu là các trường ngoài công lập hoặc có định hướng mở rộng cơ hội tuyển sinh, gồm Đại học Gia Định, Đại học Hoa Sen, Đại học Văn Hiến, Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM, Đại học Quốc tế Sài Gòn, Đại học Duy Tân, Đại học Nam Cần Thơ, Đại học Lạc Hồng, Đại học Hùng Vương, Đại học Thái Bình, Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương...

Bên cạnh phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, nhiều trường cũng công bố ngưỡng nhận hồ sơ đối với các phương thức khác như xét học bạ, đánh giá năng lực, đánh giá tư duy hoặc xét tuyển tổng hợp. Mỗi phương thức sử dụng thang điểm và điều kiện khác nhau, vì vậy thí sinh cần theo dõi kỹ đề án tuyển sinh của từng trường để tránh nhầm lẫn khi đăng ký.

Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh được đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng đến 17h ngày 14/7. Sau thời điểm này, hệ thống sẽ khóa chức năng đăng ký để các trường tiến hành xét tuyển.