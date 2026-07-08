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Sơn La chuẩn bị triển khai lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ

Thứ Tư, 20:17, 08/07/2026
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VOV.VN - Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Sơn La đã hoàn thành công tác lấy mẫu ADN đối với các phần mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin; tiếp tục tìm kiếm, quy tập; đồng thời, chuẩn bị các điều kiện để triển khai lấy mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ.

Với 579 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính, từ ngày 11/6 đến ngày 5/7, Đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ của tỉnh Sơn La đã hoàn thành khai quật toàn bộ số ngôi mộ này; trong đó xác định có 346 mộ đủ điều kiện và 233 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu sinh phẩm để xét nghiệm ADN.

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Tỉnh Sơn La hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Ban Chỉ đạo tỉnh Sơn La cùng 75 xã, phường trên địa bàn đã thành lập các Tổ khảo sát, xác minh thông tin để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Trong 6 tháng đầu năm 2026, từ 11 nguồn tin tiếp nhận, các lực lượng đã xác minh được 5 thông tin chính xác. Đồng thời, huy động hơn 150 lượt người tham gia tìm kiếm trên diện tích hơn 0,1ha, với khối lượng đào bới 150m³, qua đó đã quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ.

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Lực lượng quân đội, dân quân và người dân tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Ban Chỉ đạo tỉnh Sơn La đang tiếp tục rà soát tại các địa bàn trọng điểm để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn tỉnh từ ngày 19-23/7, tập trung tại 12 xã, phường (trung tâm khu vực huyện, thành phố cũ); riêng khu vực thành phố Sơn La cũ tố chức thêm tại địa điểm phường Chiềng An.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cơ sở nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm; góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, người có công và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

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Từ những mẫu ADN đến hành trình tri ân

VOV.VN - Giữa cái nắng gay gắt của những ngày cuối tháng 6, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La, không khí làm việc diễn ra khẩn trương. Mỗi phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính được mở ra bằng tất cả sự thành kính để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN.

Lê Hạnh/VOV-Tây Bắc
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