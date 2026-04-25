Diễn biến mới vụ thi thể đôi nam nữ dưới hồ Krông Búk Hạ, trên bờ có 2 xe máy

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h30, anh Y J’Doc Ayun (SN 1992, trú xã Ea Phê) đi soi ếch gần bờ đập hồ chứa nước Krông Búk Hạ, thuộc thôn 4, xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk thì phát hiện một đôi nam nữ đứng ở khu vực nước sâu gần cửa xả. Ít phút sau Y J’Doc quay lại, anh thấy trên bờ có mũ bảo hiểm, dép và điện thoại nhưng không thấy người nên trình báo chính quyền.

Hai vợ chồng trẻ để lại xe máy, điện thoại trên bờ đập

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Ea Kly phối hợp Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ khu vực 4 (Phòng PC07, Công an tỉnh Đắk Lắk) tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 22h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy và vớt lên bờ hai thi thể.

Danh tính nạn nhân được xác định là chị H.B.Ê. (SN 2006, trú buôn Trấp, xã Ea Kpam) và chồng là anh Y.K.N. (SN 2000, trú buôn Tơng Sing, xã Ea Kar).

Theo gia đình chị H.B.Ê và anh Y.K.N, hai người kết hôn đầu năm 2026. Chiều 24/4, chị H.B.Ê gọi điện thoại cho cha mẹ nói buồn chuyện vợ chồng và dọn đồ về nhà mẹ đẻ. Sau đó, chị điều khiển xe máy rời nhà, anh Y.K.N đi xe máy theo sau.

Gia đình không nghĩ xảy ra chuyện cho đến khi nhận được tin dữ từ cơ quan chức năng. Gia đình xác nhận hai thi thể là con mình, đồng thời có đơn xin không khám nghiệm tử thi và nhận thi thể về mai táng theo phong tục.

Cơ quan chức năng bước đầu xác định vụ việc không có dấu hiệu tội phạm.