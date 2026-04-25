Diễn biến mới vụ thi thể đôi nam nữ dưới hồ Krông Búk Hạ, trên bờ có 2 xe máy

Thứ Bảy, 09:59, 25/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 24/4, tại khu vực đập xả hồ chứa nước Krông Búk Hạ (thôn 4, xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk) xảy ra vụ đuối nước khiến đôi vợ chồng trẻ tử vong, nghi do tự tử.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h30, anh Y J’Doc Ayun (SN 1992, trú xã Ea Phê) đi soi ếch gần bờ đập hồ chứa nước Krông Búk Hạ, thuộc thôn 4, xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk thì phát hiện một đôi nam nữ đứng ở khu vực nước sâu gần cửa xả. Ít phút sau Y J’Doc quay lại, anh thấy trên bờ có mũ bảo hiểm, dép và điện thoại nhưng không thấy người nên trình báo chính quyền.

Hai vợ chồng trẻ để lại xe máy, điện thoại trên bờ đập

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Ea Kly phối hợp Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ khu vực 4 (Phòng PC07, Công an tỉnh Đắk Lắk) tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 22h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy và vớt lên bờ hai thi thể.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường tổ chức tìm kiếm và vớt được thi thể hai vợ chồng trẻ sau khoảng 1 giờ 30 phút.

Danh tính nạn nhân được xác định là chị H.B.Ê. (SN 2006, trú buôn Trấp, xã Ea Kpam) và chồng là anh Y.K.N. (SN 2000, trú buôn Tơng Sing, xã Ea Kar).

Theo gia đình chị H.B.Ê và anh Y.K.N, hai người kết hôn đầu năm 2026. Chiều 24/4, chị H.B.Ê gọi điện thoại cho cha mẹ nói buồn chuyện vợ chồng và dọn đồ về nhà mẹ đẻ. Sau đó, chị điều khiển xe máy rời nhà, anh Y.K.N đi xe máy theo sau.

Gia đình không nghĩ xảy ra chuyện cho đến khi nhận được tin dữ từ cơ quan chức năng. Gia đình xác nhận hai thi thể là con mình, đồng thời có đơn xin không khám nghiệm tử thi và nhận thi thể về mai táng theo phong tục.

Cơ quan chức năng bước đầu xác định vụ việc không có dấu hiệu tội phạm.

Công Bắc/VOV -Tây Nguyên
Chủ cơ sở bán thịt chó tử vong do bệnh dại
Chủ cơ sở bán thịt chó tử vong do bệnh dại

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp) cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa xảy ra trường hợp một người tử vong do mắc bệnh dại.

Vụ TNGT làm học sinh lớp 12 tử vong ở Đắk Lắk: Đình chỉ một Thiếu tá CSGT

VOV.VN - Theo một lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã ra quyết định đình chỉ đối với Thiếu tá N.Q.H, cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông Krông Búk một ngày ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra (vụ tai nạn xảy ra vào ngày 15/4/2026).

Nam sinh lớp 8 ở Nghệ An tử vong do điện giật

VOV.VN - Sáng 22/4, lãnh đạo xã Văn Kiều, tỉnh Nghệ An xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ điện giật khiến một nam sinh lớp 8 tử vong.

