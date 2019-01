Điện Biên: Phát hiện, đình chỉ 3 lái xe khách dương tính với ma túy

PC_Article_AfterShare_1

Trong ngày đầu ra quân 24/1 thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát xe ô tô vận tải khách, hàng hóa, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và trật tự xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Công an tỉnh Điện Biên đã phát hiện 3 trường hợp là lái xe khách có kết quả dương tính với các chất ma túy.

Trong ngày đầu ra quân Công an tỉnh Điện Biên đã tiến hành test nhanh 75 lượt phương tiện.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Cương, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Điện Biên cho biết: trong ngày ra quân đầu tiên hôm qua (24/1) đơn vị đã huy động tối đa các lực lượng, phương tiện và trang thiết bị kỹ thuật phối hợp chặt chẽ với các lực lượng: Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Cảnh sát Cơ động và lực lượng Kỹ thuật hình sự tiến hành kiểm tra 75 lượt phương tiện.

Trong đó phát hiện 3 trường hợp lái xe dương tính với ma túy.

Trong đó trọng tâm kiểm tra chủ yếu vào đội ngũ là lái xe vận tải hành khách, xe tải chở hàng hóa lớn, đường dài lưu thông trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn.

Qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 5 trường hợp vi phạm. Trong đó đáng lưu ý có 3 trường hợp là lái xe có kết quả dương tính với ma túy; 1 trường hợp phương tiện quá thời hạn kiểm định an toàn kỹ thuật và 1 trường hợp phương tiện không đủ số lượng lái xe.

Sau khi phát hiện các lái xe có sử dụng ma túy, tổ công tác đã kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, đình chỉ hoạt động đối với các lái xe này.

Các lái xe có kết quả dương tính với ma túy lập tức bị đình chỉ hoạt động.

Theo kế hoạch, việc tổng kiểm soát xe tại Điện Biên sẽ chia làm 2 đợt, đợt 1 từ ngày 24/1 đến 30/1/2019 và đợt 2 từ ngày 11/2- 20/02/2019. Bên cạnh việc kiểm tra các loại giấy tờ, thủ tục vận tải theo quy định, các tổ công tác sẽ tập trung tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với đội ngũ lái xe và các loại hàng hóa được vận chuyển, lưu thông trên tuyến.

Sau khi xử lý, lực lượng chức năng cũng sẽ yêu cầu các nhà xe, chủ phương tiện phải bổ sung lái xe và phương tiện khác đủ điều kiện để lưu thông, không làm gián đoạn nhu cầu đi lại của quần chúng nhân dân trong dịp Tết.

“Thông qua đợt tổng kiểm soát này, chúng tôi tiến hành kiểm tra đối với tất cả những người điều khiển phương tiện vận tải, kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa để phát hiện, xử lý kịp thời và đình chỉ hoạt động đối với những lái xe sử dụng chất ma túy nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân tham gia giao thông trước, trong và sau tết nguyên đán đảm bảo tuyệt đối an toàn”, Thượng tá Nguyễn Mạnh Cương, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Điện Biên cho biết./.

