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48 thuyền viên tàu Khôi Nguyên 18 đã về đất liền an toàn

Thứ Năm, 22:48, 30/07/2026
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VOV.VN - Sau vụ tàu Khôi Nguyên 18 gặp nạn, công tác cứu hộ vẫn được triển khai khẩn trương với sự phối hợp của lực lượng chức năng Việt Nam, Trung Quốc và Philippines. Đến nay, nhiều thuyền viên đã được cứu hộ an toàn, trong khi việc tìm kiếm những người còn lại vẫn tiếp tục.

Ngày 30/7/2026, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cập nhật thông tin về công tác tìm kiếm, cứu hộ các thuyền viên Việt Nam trên tàu Khôi Nguyên 18, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết:

"Chiều 29/7, 48 thuyền viên Việt Nam đã trở về đất liền an toàn và đoàn tụ với gia đình. Những người này đã được lực lượng chức năng Trung Quốc và Việt Nam phối hợp cứu sau khi tàu Khôi Nguyên 18 gặp nạn.

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Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: BNG

Cho đến nay, lực lượng chức năng Việt Nam đã tìm thấy thi thể của 1 nạn nhân. Hiện, lực lượng chức năng Việt Nam vẫn tiếp tục tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn những thuyền viên còn lại với quyết tâm cao nhất. 

Vừa qua, bên cạnh các lực lượng chức năng Trung Quốc, phối hợp với lực lượng chức năng Việt Nam trên thực địa còn có lực lượng chức năng của Philippines. Chúng tôi xin cảm ơn sự quan tâm, tích cực hỗ trợ của bạn bè quốc tế trong nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn này".

PV/VOV.VN
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