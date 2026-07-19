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Điều tra vụ người đàn ông tử vong khi sửa chữa hệ thống điện ở Đồng Tháp

Chủ Nhật, 18:13, 19/07/2026
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VOV.VN - Ngày 18/7, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp tiến hành xác minh, làm rõ vụ một công nhân sửa điện tử vong trong lúc làm việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, anh Huỳnh Thanh H. (SN 1996, ngụ đường Hoàng Việt, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp) đến sửa chữa hệ thống điện tại Công ty B., thuộc ấp Tân Lập, xã Tân Phước 3. Trong quá trình làm việc, anh H. bất ngờ rơi từ độ cao khoảng 2 mét xuống đất. Có nghi vấn nạn nhân bị điện giật trước khi ngã, tuy nhiên nguyên nhân cụ thể đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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An toàn về điện là vấn đề cần được quan tâm tại các doanh nghiệp (ảnh: minh họa)

Phát hiện sự việc, những người có mặt tại hiện trường nhanh chóng đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang cấp cứu. Tuy nhiên, do bị chấn thương nặng sau cú ngã, anh H. đã tử vong.

Vụ việc là lời cảnh tỉnh về việc tuân thủ nghiêm các quy định an toàn trong quá trình lao động, đặc biệt tại các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, nhằm hạn chế những tai nạn đáng tiếc và bảo vệ tính mạng người lao động.
 

Chu Trinh/VOV -ĐBSCL
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