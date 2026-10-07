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Đổ cây lớn tại trung tâm TP.HCM vào giờ cao điểm, giao thông ùn tắc nghiêm trọng

Thứ Tư, 10:46, 07/10/2026
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VOV.VN - Đến hơn 9h sáng 7/10, nhân viên công ty cây xanh phối hợp cùng lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực dọn dẹp hiện trường đổ cây xanh trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Định (Quận 1 cũ, TP.HCM).

Vụ việc xảy ra khoảng 6h sáng cùng ngày, khi một cây xanh cổ thụ cao hàng chục mét, tán rộng nằm trong khuôn viên quán cà phê ở góc đường Đinh Tiên Hoàng bất ngờ bật gốc, ngã ra giữa đường.

Sự cố làm thân cây lớn nằm chắn ngang toàn bộ đường Đinh Tiên Hoàng. Phần tán cây đè lên mái và biển hiệu của một số nhà dân, cửa hàng phía đối diện gây hư hỏng.

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Cây sập đổ vào gần quán cà phê (Ảnh: A.X)

Tại hiện trường, phần gốc bật khỏi mặt đất, thân cây và tán lá đổ rạp xuống lòng đường, chắn gần như toàn bộ hướng lưu thông qua khu vực ngã ba Võ Thị Sáu và đường Đinh Tiên Hoàng.

Thời điểm xảy ra sự cố, một người đàn ông điều khiển xe máy lưu thông qua khu vực bị nhánh cây va trúng, may mắn chỉ bị xây xát nhẹ. Một số người dân xung quanh cho hay, khi cây đổ, phần ngọn cây va vào chiếc bàn phía trước nên nhiều người có thêm thời gian né tránh, thoát nạn trong gang tấc.

Vụ việc không gây thương vong về người nhưng cây đổ chắn ngang khu vực buôn bán khiến một vài hộ kinh doanh bị gián đoạn công việc vào buổi sáng.

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Lực lượng chức năng điều tiết giao thông qua khu vực (Ảnh: A.X)

Vụ sập đổ cây lớn đã khiến các tuyến đường lân cận như Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, Phùng Khắc Khoan... bị ùn tắc vào buổi sáng sớm.

CSGT đã chốt chặn cách vị trí cây đổ khoảng 200m, hướng dẫn các phương tiện từ đường Đinh Tiên Hoàng rẽ sang Nguyễn Văn Giai. Công ty TNHH MTV công viên cây xanh TP.HCM đã cử nhân viên đến cưa cắt thân cây, dọn dẹp hiện trường.

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Cháy cửa hàng ở TP.HCM lan sang nhà dân

VOV.VN - Rạng sáng 7/10, cửa hàng xe máy trên địa bàn phường Bình Tân (TP.HCM) bất ngờ bốc cháy dữ dội vào lúc rạng sáng khiến nhiều người hoảng loạn tháo chạy. Nhiều tài sản bị thiệt hại, ngọn lửa lan sang 2 nhà dân kế bên.

Hoàng Minh/VOV-TP.HCM
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