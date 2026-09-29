Đội K72 tìm vị trí mộ 3 liệt sĩ Đoàn 724 hy sinh tại Phước Long cũ

Theo thông tin từ Đội K72, với “Danh sách chỉ dẫn nơi chôn cất liệt sĩ dựa trên tư liệu (CDEC)” đã được cung cấp, sau khi rời tuyến T9 – T10 khu vực Gia Lai, cán bộ chiến sĩ của C10 – Đoàn 724 tiếp tục hướng về địa bàn tỉnh Phước Long cũ (sau đó là tỉnh Bình Phước và nay là TP. Đồng Nai) và vùng biên giới Việt Nam – Campuchia.

Hình ảnh, thông tin được Đội K72 chia sẻ để kêu gọi nhân chứng cung cấp vị trí mộ 3 liệt sĩ

Tại đây, 3 người lính Nguyễn Đức Môn, Vương Duy Phương và Đỗ Văn Bích đã lần lượt qua đời vì bệnh sốt rét trong tháng 9 và tháng 10/1966.

Các địa vật như suối Ông Be, sông cạn, đường giao liên X27 – X10, Trạm X8 (còn ghi là X26) đang là những manh mối quan trọng để xác định vị trí mộ chí.

Theo đó, liệt sĩ Nguyễn Đức Môn được xác định là hy sinh ngày 14/9/1966. Một ghi chép hành quân cho thấy đơn vị qua Viện X9 (27/8), Đắk Nông (đầu tháng 9), X5a (24/9), X6 (26/9), X7 (28/9), X8 (30/9), X9 Bù Gia Mập (1/10), X10 (2/10), tập kết tại Campuchia (4/10) và có mặt ở Phước Long (5/10). Các ký hiệu trạm này trùng khớp đáng chú ý với hồ sơ CDEC.

Vị trí mai táng, trên đường giao liên từ X27 đi X10, nằm bên trái bờ suối Ông Be, cách bờ suối khoảng 20m. Đầu hướng về Tây Nam. Từ đường giao liên đi vào mộ mất khoảng 35 phút. Khu vực này thuộc tỉnh Phước Long cũ, gần biên giới Việt Nam – Campuchia.

Thông tin thân nhân, nguồn tin công khai gần đây (đang được kiểm chứng) ghi liệt sĩ sinh năm 1947, quê tại thôn Phương Bảng, xã Liên Phương, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây cũ.

Liệt sĩ Vương Duy Phương, hy sinh ngày 10/10/1966 trên đường giao liên X27 – X10 (khu vực Phước Long cũ, giáp biên giới Campuchia).

Vị trí mai táng, ngôi mộ nằm ngay sát mép đường hành quân, chỉ cách đường 1m do đơn vị phải di chuyển gấp. Hồ sơ xác định mộ nằm trên đất Campuchia, cho thấy tuyến X27 – X10 chạy dọc và nhiều lần cắt qua biên giới hai nước.

Thông tin ghi nhận, tư liệu 15 giấy báo tử của Đoàn 724 đọc được một phần thông tin chưa hoàn toàn chắc chắn: “Vương Duy Phương (?) – 24 – Xóm Đình – Cộng…”. Con số 24 có thể là tuổi, phần quê quán mới đọc được “Xóm Đình – Cộng…”, chưa đủ căn cứ xác định địa phương.

Liệt sĩ Đỗ Văn Bích và ký hiệu Trạm X8 – X26, thời gian hy sinh, trong tháng 10/1966 (hồ sơ không ghi ngày cụ thể), được mai táng tại Trạm X8 thuộc tỉnh Phước Long (chú thích thêm là Trạm X26).

Đội K72 đề nghị thân nhân các liệt sĩ Nguyễn Đức Môn, Vương Duy Phương, Đỗ Văn Bích; các cựu chiến binh C10 – Đoàn 724; cán bộ giao liên, quân y; người dân từng sinh sống, hoạt động tại khu vực Phước Long, Bù Gia Mập và vùng biên giới Việt Nam – Campuchia, cung cấp thông tin, ký ức về suối Ông Be, tuyến X27 – X10, “đường giao liên mới”, địa vật “sông cạn”, Trạm X8/X26, hoặc các tên gọi dân gian, sơ đồ cũ, biên bản quy tập liên quan.

Với các thông tin được cung cấp, Đội K72 sẽ xác minh, đối chiếu và tìm kiếm, sớm đưa các anh về với gia đình, quê hương.

Đoàn 724 là Trung đoàn pháo hỏa tiễn 724 (có tài liệu gọi là Đoàn chi viện 724 hoặc gắn với Trung đoàn 84A pháo binh mang vác), một đơn vị pháo binh được thành lập trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Đơn vị thành lập vào tháng 3/1965 tại huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây (nay thuộc Hà Nội). Ngày 26/3/1966, đơn vị tổ chức lễ xuất quân hành quân "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước", chi viện cho chiến trường miền Nam.