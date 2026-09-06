Để câu dân ca ngân trong nhịp sống mới

VOV.VN - Có những giá trị truyền thống không cần chỉ được lưu giữ trong bảo tàng, sách vở... mà cần được “đánh thức” bằng thanh âm của thời đại hôm nay.
VOV.VN - Với nhiều người cao tuổi, tiếng Đài Tiếng nói Việt Nam đã trở thành một phần ký ức và đời sống. Qua năm tháng, họ vẫn tìm thấy ở Đài thông tin hữu ích, niềm vui và sự đồng cảm.
VOV.VN - Về vùng đất biên giới An Giang, chợ Tịnh Biên là một điểm đến mang đậm sắc màu miền Tây, nơi hội tụ sản vật địa phương, những thau mắm đậm hương vị quê nhà, hàng hóa từ Campuchia cùng nhiều mặt hàng đặc trưng của vùng Bảy Núi.
VOV.VN - Có những món đồ chơi chỉ để trẻ con vui, nhưng cũng có những món đồ chơi mang theo cả một cách người xưa gửi gắm ước vọng vào tuổi thơ. Ông tiến sĩ giấy là một món đồ như thế.
VOV.VN - Thổ cẩm M’Nông đang đứng trước bài toán vừa gìn giữ những giá trị truyền thống, vừa tìm chỗ đứng trong đời sống hiện đại. Từ thay đổi chất liệu, ứng dụng hoa văn đến xây dựng thương hiệu, mục tiêu cuối cùng là để di sản tạo sinh kế cho chính cộng đồng gìn giữ.
VOV.VN - Hơn 300 hiện vật, tư liệu quý về nghệ thuật cải lương cổ đang được trưng bày tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, TP.HCM.