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Để câu dân ca ngân trong nhịp sống mới
Chủ Nhật, 09:02, 06/09/2026

Để câu dân ca ngân trong nhịp sống mới

VOV.VN - Có những giá trị truyền thống không cần chỉ được lưu giữ trong bảo tàng, sách vở... mà cần được “đánh thức” bằng thanh âm của thời đại hôm nay.

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Thùy Dương/VOV1
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